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    Elbay Qasımzadə: Universitetləri regiona köçürüb yaşlı müəllimlərə deyək ki, istəmirsən, gəlmə?

    Daxili siyasət
    • 13 oktyabr, 2026
    • 17:15
    Elbay Qasımzadə: Universitetləri regiona köçürüb yaşlı müəllimlərə deyək ki, istəmirsən, gəlmə?

    Azərbaycan Memarlar İttifaqı İdarə Heyətinin sədri, Bakının sabiq Baş memarı Elbay Qasımzadə paytaxtın nəqliyyat yükünün azaldıması məsələsinə münasibət bildirib.

    O "Report"a müsahibəsində bir sıra dövlət qurumlarının, həmçinin universitetlərin Bakıdan kənara köçürülməsi təklifini dəyərləndirib.

    "Dövlət qurumları Bakıdan kənara çıxarıla bilər. Bir tərəfdən, məntiq var, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin binası regionlarda ola bilər. Eləcə də başqalarının. Amma bir məsələ də var, hökumət Bakıdadır, bu mənada, hökumətin dövlət qurumlarına əlçatanlığı olmalıdır. Yəni onların fəaliyyəti daimi Nazirlər Kabineti ilə bağlıdır, kommunikasiya üçün burada olması daha əlverişlidir.

    O ki qaldı universitetlərə, bəli, bu gün bizim Bakıdan kənarda kifayət qədər universitetlərimiz mövcuddur. Lənkəran, Mingəçevir, Gəncə, Sumqayıt, Naxçıvan… Olması da çox yaxşıdır, çünki bu universitetlər bölgələrdə yaşayan insanlar üçün, onların komfortu üçün əlverişlidir. Lakin Bakıdakı universitetləri harasa köçürsək, təcrübəli, yaşlı müəllimlərin taleyi necə olacaq? Onlar həmin universitetlə bərabər hansısa regiona necə gedəcək? Getməyəcək. Mən demirəm ki, bizdə gənc kadr yoxdur, var, kifayət qədərdir, amma yaşlı, təcrübəli müəllimlərə hər zaman ehtiyac var. Tutaq ki, Memarlıq və İnşaat Universitetini Siyəzənə köçürdük, o zaman həmin müəllimlərə deyək ki, istəyirsən gəl, istəyirsən gəlmə? Olmaz axı".

    Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış olmaq mümkündür.

    Elbay Qasımzadə Azərbaycan Memarlar İttifaqı Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi (KTN) Azərbaycan Nazirlər Kabineti
    Эльбай Гасымзаде о переносе вузов из Баку: Опытные преподаватели не переедут в регионы
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