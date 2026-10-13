Эльбай Гасымзаде о переносе вузов из Баку: Опытные преподаватели не переедут в регионы

Председатель Правления Союза архитекторов Азербайджана, бывший Главный архитектор Баку Эльбай Гасымзаде высказался по вопросу снижения транспортной нагрузки на столицу.

В интервью Report он оценил предложение о переносе ряда государственных учреждений, а также университетов за пределы Баку.

"Государственные учреждения могут быть вынесены за пределы Баку. С одной стороны, логика есть - здание Министерства сельского хозяйства может находиться в регионах. Как и других ведомств. Но есть и другая сторона вопроса - правительство находится в Баку, в этом смысле у правительства должна быть доступность к государственным учреждениям. То есть их деятельность постоянно связана с Кабинетом министров, для коммуникации их нахождение здесь более удобно", - сказал Гасымзаде.

Он также коснулся вопроса переноса вузов в регионы страны: "У нас уже есть достаточное количество университетов за пределами Баку. В Лянкяране, Мингячевире, Гяндже, Сумгайыте, Нахчыване… И то, что они есть - это очень хорошо, потому что эти университеты удобны для людей, проживающих в регионах, для их комфорта. Однако если мы перенесем бакинские университеты куда-либо, какова будет судьба опытных преподавателей старшего поколения? Как они вместе с этим университетом переедут в какой-то регион? Не переедут. Я не говорю, что у нас нет молодых кадров - есть, достаточно, но в опытных преподавателях всегда есть потребность. Допустим, мы перенесли Университет архитектуры и строительства в Сиязань, и тогда мы скажем этим преподавателям - хочешь приезжай, хочешь не приезжай? Так ведь нельзя".