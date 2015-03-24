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    ​Казахстан предложил транспортировать российский газ в Китай через свою территорию

    Для осуществления поставок необходимо будет поставить компрессорные станции

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Казахстан предлагает России поставлять газ в Китай через его территорию, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Как заявил глава "Казмунайгаз" Сауат Мынбаев, для транзита российского газа в Китай можно использовать существующий маршрут поставок из России на юг Казахстана по газопроводам Бухара-Урал и Бозой-Чимкент. Последний соединен с магистральным газопроводом Средняя Азия-Китай, по которому газ идет из Туркмении в Китай.

    Мынбаев также отметил, что для осуществления поставок необходимо будет поставить компрессорные станции, чтобы повысить давление в газопроводе.

    Представители "Газпрома" отказались комментировать предложение казахстанской стороны по использованию такого маршрута для экспорта газа в Китай. По данным от источника в компании, предложение Астаны не выглядит очень привлекательным и в любом случае строительство "Алтая" остается абсолютным приоритетом.

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