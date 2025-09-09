Катар приостановил посредничество по Газе после израильских ударов по Дохе
Другие страны
- 09 сентября, 2025
- 19:07
Катар приостановил посредничество по урегулированию ситуации в секторе Газа.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.
Руководство Катара решило приостановить посреднические усилия, направленные на урегулирование конфликта в секторе Газа, в связи с ударом Израиля по членам политбюро палестинского движения ХАМАС в Дохе.
Напомним, что Израиль в Дохе провел операцию с целью ликвидации высокопоставленных руководителей палестинского движения ХАМАС.
