    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 19:07
    Катар приостановил посредничество по Газе после израильских ударов по Дохе

    Катар приостановил посредничество по урегулированию ситуации в секторе Газа.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

    Руководство Катара решило приостановить посреднические усилия, направленные на урегулирование конфликта в секторе Газа, в связи с ударом Израиля по членам политбюро палестинского движения ХАМАС в Дохе.

    Напомним, что  Израиль в Дохе провел операцию с целью ликвидации высокопоставленных руководителей палестинского движения ХАМАС.

    Катар ХАМАС сектор Газа
    Qətər İsrailin Dohaya zərbələr endirməsindən sonra Qəzza üzrə vasitəçiliyi dayandırıb
    Qatar suspends mediation efforts in Gaza war after Israeli strike on soil

