Израиль в Дохе провел операцию по ликвидации высокопоставленных деятелей ХАМАС - ОБНОВЛЕНО
- 09 сентября, 2025
- 17:22
ЦАХАЛ подтвердил нанесение точечного удара по высшему руководству организации ХАМАС.
Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы Армии обороны Израиля.
"В течение многих лет эти члены руководства ХАМАС руководили операциями организации, несли прямую ответственность за жестокую бойню 7 октября, а также организовывали и вели военные действия против Государства Израиль", - говорится в сообщении.
Военные отмечают, что перед ударом были приняты меры для минимизации ущерба мирному населению, включая применение высокоточных боеприпасов и сбор дополнительных разведданных.
Израиль в Дохе провел операцию по уничтожению высокопоставленных деятелей вооруженной группировки ХАМАС.
Как передает Report, эту информацию подтвердил телеканалу "12" высокопоставленный израильский чиновник.
"Целью операции, по-видимому, был один взрыв, совершенный в штаб-квартире ХАМАС против высокопоставленных членов организации", - сообщает телеканал.
Взрыв прогремел в столичном районе Катара, и свидетели сообщили о клубах дыма над местом взрыва.
Пока сообщений о пострадавших из Катара нет.
Отметим, что в настоящее время в Катаре находится делегация Израиля для обсуждения деталей сделки с ХАМАС.
Несколько взрывов раздались в центре столицы Катара Дохе.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со слов очевидцев.
Причины взрывов пока неизвестны.
Местные СМИ пишут, что целью ударов, предположительно, была штаб-квартира ХАМАС.