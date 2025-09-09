Израиль в Дохе провел операцию по ликвидации высокопоставленных деятелей ХАМАС - ОБНОВЛЕНО

ЦАХАЛ подтвердил нанесение точечного удара по высшему руководству организации ХАМАС.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы Армии обороны Израиля.

"В течение многих лет эти члены руководства ХАМАС руководили операциями организации, несли прямую ответственность за жестокую бойню 7 октября, а также организовывали и вели военные действия против Государства Израиль", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что перед ударом были приняты меры для минимизации ущерба мирному населению, включая применение высокоточных боеприпасов и сбор дополнительных разведданных.

17:14

Израиль в Дохе провел операцию по уничтожению высокопоставленных деятелей вооруженной группировки ХАМАС.

Как передает Report, эту информацию подтвердил телеканалу "12" высокопоставленный израильский чиновник.

"Целью операции, по-видимому, был один взрыв, совершенный в штаб-квартире ХАМАС против высокопоставленных членов организации", - сообщает телеканал.

Взрыв прогремел в столичном районе Катара, и свидетели сообщили о клубах дыма над местом взрыва.

Пока сообщений о пострадавших из Катара нет.

Отметим, что в настоящее время в Катаре находится делегация Израиля для обсуждения деталей сделки с ХАМАС.

17:05

Несколько взрывов раздались в центре столицы Катара Дохе.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со слов очевидцев.

Причины взрывов пока неизвестны.

Местные СМИ пишут, что целью ударов, предположительно, была штаб-квартира ХАМАС.