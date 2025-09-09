ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал
    Израиль в Дохе провел операцию по ликвидации высокопоставленных деятелей ХАМАС - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 17:22
    Израиль в Дохе провел операцию по ликвидации высокопоставленных деятелей ХАМАС - ОБНОВЛЕНО

    ЦАХАЛ подтвердил нанесение точечного удара по высшему руководству организации ХАМАС.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы Армии обороны Израиля.  

    "В течение многих лет эти члены руководства ХАМАС руководили операциями организации, несли прямую ответственность за жестокую бойню 7 октября, а также организовывали и вели военные действия против Государства Израиль", - говорится в сообщении.

    Военные отмечают, что перед ударом были приняты меры для минимизации ущерба мирному населению, включая применение высокоточных боеприпасов и сбор дополнительных разведданных. 

    Израиль в Дохе провел операцию по уничтожению высокопоставленных деятелей вооруженной группировки ХАМАС. 

    Как передает Report, эту информацию подтвердил телеканалу "12" высокопоставленный израильский чиновник. 

    "Целью операции, по-видимому, был один взрыв, совершенный в штаб-квартире ХАМАС против высокопоставленных членов организации", - сообщает телеканал.

    Взрыв прогремел в столичном районе Катара, и свидетели сообщили о клубах дыма над местом взрыва.

    Пока сообщений о пострадавших из Катара нет.

    Отметим, что в настоящее время в Катаре находится делегация Израиля для обсуждения деталей сделки с ХАМАС.

    Несколько взрывов раздались в центре столицы Катара Дохе.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со слов очевидцев.

    Причины взрывов пока неизвестны.

    Местные СМИ пишут, что целью ударов, предположительно, была штаб-квартира ХАМАС.

