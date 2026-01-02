Гутерриш глубоко обеспокоен ростом числа жертв российско-украинского конфликта

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высказался об инциденте в Хорлах Херсонской области Украины.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик

По его словам, генсек глубоко обеспокоен продолжающимся ростом числа жертв среди гражданского населения в российско-украинском конфликте, а также разрушением критически важной гражданской инфраструктуры - включая объекты энергетики и порты - в результате атак как на территории Украины, так и в России.

"Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Где бы они ни происходили, они неприемлемы и должны быть прекращены", - подчеркнул Дюжаррик, отметив, что Гутерреш также призвал к прекращению российско-украинской войны.