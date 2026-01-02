Правительственные силы Йемена выбили сепаратистов из лагеря в Хадрамауте

Формирования правительственных сил "Щит родины" вернули под контроль лагерь 37-й бригады, ключевой опорный пункт в районе Эль-Хашаа на западе провинции Хадрамаут, вытеснив оттуда отряды сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС).

Как передает Report со на Al Arabiya, об этом заявил губернатор провинции и командующий операцией Салем аль-Ханбаши.

"Мы установили контроль над лагерем 37-й бригады в Эль-Хашаа", - приводит его слова саудовский телеканал. Аль-Ханбаши добавил, что правительственные силы столкнулись с "очагами сопротивления", но смогли подавить их и двигаются в сторону города Сейюн. "Мы обращаемся с призывом к силам, подчиняющимся Южному переходному совету, уйти с позиций во избежание кровопролития", - сказал он.

Как сообщили источники телеканала, наступление подразделений "Щит родины" поддерживается с воздуха. В частности, было нанесено два авиаудара по позициям сепаратистов в зоне ответственности Первого военного округа (северная часть провинции Хадрамаут).