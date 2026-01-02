Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Правительственные силы Йемена выбили сепаратистов из лагеря в Хадрамауте

    Другие страны
    • 02 января, 2026
    • 19:11
    Правительственные силы Йемена выбили сепаратистов из лагеря в Хадрамауте

    Формирования правительственных сил "Щит родины" вернули под контроль лагерь 37-й бригады, ключевой опорный пункт в районе Эль-Хашаа на западе провинции Хадрамаут, вытеснив оттуда отряды сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС).

    Как передает Report со на Al Arabiya, об этом заявил губернатор провинции и командующий операцией Салем аль-Ханбаши.

    "Мы установили контроль над лагерем 37-й бригады в Эль-Хашаа", - приводит его слова саудовский телеканал. Аль-Ханбаши добавил, что правительственные силы столкнулись с "очагами сопротивления", но смогли подавить их и двигаются в сторону города Сейюн. "Мы обращаемся с призывом к силам, подчиняющимся Южному переходному совету, уйти с позиций во избежание кровопролития", - сказал он.

    Как сообщили источники телеканала, наступление подразделений "Щит родины" поддерживается с воздуха. В частности, было нанесено два авиаудара по позициям сепаратистов в зоне ответственности Первого военного округа (северная часть провинции Хадрамаут).

    Правительственные силы Йемен сепаратисты

    Последние новости

    19:55

    Le Parisien: В Париже задержали мужчину за кражу меча со статуи Жанны Д'Арк

    Другие страны
    19:43
    Фото

    Зеленский назначил Олега Иващенко главой военной разведки Украины

    Другие страны
    19:40

    FT: Зарплата главы ЕЦБ на 50% выше, чем указано в отчете

    Другие страны
    19:29

    ВС Турции изъяли более 50 кг наркотиков на границе с Ираном

    В регионе
    19:20

    МИД Пакистана сообщил о переговорах с Азербайджаном по инвестициям

    Внешняя политика
    19:11

    Правительственные силы Йемена выбили сепаратистов из лагеря в Хадрамауте

    Другие страны
    18:59

    В результате ракетной атаки России по центру Харькова пострадали 19 человек

    Другие страны
    18:51

    У побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,5

    Другие страны
    18:36

    Гутерриш глубоко обеспокоен ростом числа жертв российско-украинского конфликта

    Другие страны
    Лента новостей