KİV: İsrail Dohada HƏMAS-ın yüksək vəzifəlilərinin öldürülməsi ilə bağlı əməliyyat həyata keçirib - YENİLƏNİB
Digər ölkələr
- 09 sentyabr, 2025
- 17:21
İsrail Dohada HƏMAS-ın yüksək vəzifəli rəhbərlərinin öldürülməsi ilə bağlı əməliyyat həyata keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bunu İsrailin yüksək vəzifəli rəsmisi ölkənin "12" telekanalına təsdiqləyib.
Qətərin paytaxtı Dohanın mərkəzində bir neçə partlayış baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi hadisə şahidlərinə istinadən məlumat yayıb.
Partlayışların səbəbləri hələlik məlum deyil.
Yerli KİV yazır ki, hücumların hədəfi, ehtimal ki, HƏMAS-ın qərargahı olub.
Məlumat yenilənir
