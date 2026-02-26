Prezident: Heç kimin ağlına bizə qarşı hər hansı bir təxribat törətmək gəlməsin
- 26 fevral, 2026
- 17:04
Bu gün Azərbaycan dövləti o qədər güclüdür ki, heç kimin ağlına ölkəyə qarşı hər hansı bir təxribat törətmək gəlməsin.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev Xocalı Soyqırımı Memorial Kompleksinin açılışı çərçivəsində Xocalı rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşündə qeyd edib ki, bu gün bu Memorial Kompleksin timsalında hamı Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunu görür:
"Çünki bu qədər, - yəni Xocalı soyqırımı XX əsrin ən qanlı cinayətlərindən biri idi və xalqımız buna məruz qalmışdı, - 30 il ərzində ədalətsizliklə üzləşən xalqımız öz mənliyini saxladı, ləyaqətini saxladı, inamını saxladı. Biz bu Memorial Kompleksin açılışında iştirak edərkən bir daha deyirik ki, bu gün Azərbaycan dövləti o qədər güclüdür ki, heç kimin ağlına bizə qarşı hər hansı bir təxribat törətmək gəlməsin. Artıq Azərbaycan 1992-ci ilin Azərbaycanı deyil. Bu gün dövlətimiz güclü dövlətdir, özünü müdafiə etməyə qadir olan dövlətdir. Son 80 il ərzində bizim qədər tam və mütləq qələbə qazanmış ikinci dövlət olmamışdır dünyada. Bu gün biz sülh içində yaşayırıq və bunun təminatçısı Azərbaycan dövlətidir, bizim siyasətimizdir".