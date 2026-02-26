Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан настолько силен, что никому и в голову не придет совершить провокацию

Участвуя в открытии этого Мемориального комплекса, мы еще раз заявляем, что сегодня Азербайджанское государство настолько сильное, что никому и в голову не придет совершить против нас какую-либо провокацию.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.

"Азербайджан уже не тот, каким он был в 1992 году. Сегодня у нас сильное государство, способное защитить себя", - отметил глава государства.

Президент добавил, что сегодня на примере Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида мы видим несгибаемый дух азербайджанского народа.

"Потому что наш народ, который на протяжении тридцати лет сталкивался с такой несправедливостью – ведь Ходжалинский геноцид, которому подвергся наш народ, был одним из самых кровавых преступлений XX века, - сохранил свое достоинство, самоуважение, веру", - отметил глава государства.