    Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан настолько силен, что никому и в голову не придет совершить провокацию

    Внутренняя политика
    • 26 февраля, 2026
    • 17:14
    Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан настолько силен, что никому и в голову не придет совершить провокацию

    Участвуя в открытии этого Мемориального комплекса, мы еще раз заявляем, что сегодня Азербайджанское государство настолько сильное, что никому и в голову не придет совершить против нас какую-либо провокацию.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.

    "Азербайджан уже не тот, каким он был в 1992 году. Сегодня у нас сильное государство, способное защитить себя", - отметил глава государства.

    Президент добавил, что сегодня на примере Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида мы видим несгибаемый дух азербайджанского народа.

    "Потому что наш народ, который на протяжении тридцати лет сталкивался с такой несправедливостью – ведь Ходжалинский геноцид, которому подвергся наш народ, был одним из самых кровавых преступлений XX века, - сохранил свое достоинство, самоуважение, веру", - отметил глава государства.

    Лента новостей