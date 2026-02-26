İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    İlham Əliyev: Xocalı Soyqırımı Memorial Kompleksi silinməz yaddaşımızın təcəssümü olacaq

    Daxili siyasət
    • 26 fevral, 2026
    • 17:02
    İlham Əliyev: Xocalı Soyqırımı Memorial Kompleksi silinməz yaddaşımızın təcəssümü olacaq

    Xocalı Soyqırımı Memorial Kompleksi Azərbaycan xalqının silinməz yaddaşının təcəssümü olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Xocalı Soyqırımı Memorial Kompleksinin açılışı çərçivəsində Xocalı rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşündə deyib.

    Dövlət başçısı bildirib ki, bu gün bu Memorial Kompleksin açılışı, məhz Xocalıda açılışı ədalətin təntənəsidir:

    "Çünki mən bunu iki il bundan əvvəl təməlqoyma mərasimində demişdim. Xocalılılarla birlikdə bu kompleksin təməlini qoyduq. O vaxt demişdim ki, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bu layihə çoxdan hazır idi, bax necə var, necə tikilib, elə də nəzərdə tutulmuşdu, Bakıda yer də seçilmişdi və artıq mənim son qərarım lazım idi ki, biz bunun inşasına başlayaq. Məni hər dəfə nə isə bundan çəkindirirdi. Sonra başa düşdüm o nə idi. O da inam idi ki, gün gələcək və bu Memorial Kompleksi biz Xocalıda quracağıq və belə də oldu. Bu Kompleks silinməz yaddaşımızın təcəssümü olacaq. Biz Xocalı soyqırımını heç vaxt unutmamalıyıq. Ermənistan dövlətinin vəhşiliklərini heç vaxt unutmamalıyıq. Öz tariximizi heç vaxt unutmamalıyıq, ayıq olmalıyıq, həmişə güclü olmalıyıq, həmişə düşmən bizdən qorxmalıdır, necə ki, bu gün qorxur. Məhz bu qorxu nəticəsində bu gün Azərbaycan xalqı sülh içində yaşayır".

    İlham Əliyev Xocalı Soyqırımı Memorialı Xocalı soyqırımı
    Президент: Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида станет воплощением нашей неизгладимой памяти
    President Ilham Aliyev: Memorial Complex is an embodiment of the unbending spirit of the Azerbaijani people

    Son xəbərlər

    18:20

    Naxçıvan Dövlət Universitetində Xocalı soyqırımı yad edilib

    Daxili siyasət
    18:12

    İngiltərənin 6 klubu "Ayntraxt"ın müdafiəçisi Nnamdi Kollinzlə maraqlanır

    Futbol
    18:00

    Putin və Lukaşenko İttifaq Dövləti çərçivəsində yeni qərarlar qəbul ediblər

    Region
    17:54

    Cenevrədə ABŞ və Ukrayna arasında danışıqlar başlayıb

    Digər ölkələr
    17:52
    Foto
    Video

    DTX-nin əməkdaşları Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini anıblar

    Daxili siyasət
    17:52

    "AFB Bank" 5 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Maliyyə
    17:47

    "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" 100 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Maliyyə
    17:47
    Foto

    Haaqa şəhərinin baş kilsəsində Xocalı soyqırımı qurbanları yad edilib

    Xarici siyasət
    17:42
    Foto

    İqtisadi Şura biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi üzrə qərarlar qəbul edib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti