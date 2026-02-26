Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Президент: Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида станет воплощением нашей неизгладимой памяти

    Внутренняя политика
    • 26 февраля, 2026
    • 17:12
    Президент: Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида станет воплощением нашей неизгладимой памяти

    Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида станет воплощением нашей неизгладимой памяти.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.

    "Мы никогда не должны забывать Ходжалинский геноцид. Мы никогда не должны забывать зверства армянского государства. Мы никогда не должны забывать нашу историю, мы должны быть бдительными, всегда должны быть сильными, враг всегда должен бояться нас, так же, как боится сегодня. Именно благодаря этому страху азербайджанский народ сегодня живет в мире", - подчеркнул глава государства.

    Ильхам Алиев Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида Ходжалинский геноцид
    İlham Əliyev: Xocalı Soyqırımı Memorial Kompleksi silinməz yaddaşımızın təcəssümü olacaq
    President Ilham Aliyev: Memorial Complex is an embodiment of the unbending spirit of the Azerbaijani people

    Последние новости

    17:45
    Фото

    Состоялось очередное заседание Экономического совета

    Другие
    17:37

    Путин и Лукашенко подписали 7 документов по итогам госсовета Союзного государства

    В регионе
    17:33

    В Женеве начались переговоры между США и Украиной

    Другие страны
    17:25
    Фото

    Особенности Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида в городе Ходжалы

    Карабах
    17:22
    Фото

    В Боснии и Герцеговине почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    Карабах
    17:20
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    17:14

    Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан настолько силен, что никому и в голову не придет совершить провокацию

    Внутренняя политика
    17:12

    Президент: Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида станет воплощением нашей неизгладимой памяти

    Внутренняя политика
    17:12

    В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения из-за ветра

    Экология
    Лента новостей