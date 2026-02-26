Президент: Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида станет воплощением нашей неизгладимой памяти
Внутренняя политика
- 26 февраля, 2026
- 17:12
Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида станет воплощением нашей неизгладимой памяти.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.
"Мы никогда не должны забывать Ходжалинский геноцид. Мы никогда не должны забывать зверства армянского государства. Мы никогда не должны забывать нашу историю, мы должны быть бдительными, всегда должны быть сильными, враг всегда должен бояться нас, так же, как боится сегодня. Именно благодаря этому страху азербайджанский народ сегодня живет в мире", - подчеркнул глава государства.
Последние новости
17:45
Фото
Состоялось очередное заседание Экономического советаДругие
17:37
Путин и Лукашенко подписали 7 документов по итогам госсовета Союзного государстваВ регионе
17:33
В Женеве начались переговоры между США и УкраинойДругие страны
17:25
Фото
Особенности Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида в городе ХоджалыКарабах
17:22
Фото
В Боснии и Герцеговине почтили память жертв Ходжалинского геноцидаКарабах
17:20
Фото
Ильхам Алиев принял участие в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
17:14
Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан настолько силен, что никому и в голову не придет совершить провокациюВнутренняя политика
17:12
Президент: Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида станет воплощением нашей неизгладимой памятиВнутренняя политика
17:12