    Mülki aviasiyada təhlükəsizliyə nəzarətlə bağlı xidmət haqqı məbləğləri təsdiqlənib

    İnfrastruktur
    • 26 fevral, 2026
    • 17:05
    Mülki aviasiyada təhlükəsizliyə nəzarətlə bağlı xidmət haqqı məbləğləri təsdiqlənib

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin Kollegiyası "Xidmət təminatçılarına mülki aviasiyada təhlükəsizliyə nəzarətlə bağlı göstərilən xidmətlərə görə xidmət haqqı məbləğləri"ni təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı nazir Rəşad Nəbiyev yeni əmr imzalayıb.

    Qərara əsasən, xidmət haqqı ilə bağlı aparılan bütün hesablaşmalar "Nağdsız hesablaşmalar haqqında" qanunun 3.1-ci maddəsinin tələblərinə uyğun həyata keçirilir. Xarici valyutada nəzərdə tutulan xidmət haqları Azərbaycan Mərkəzi Bankının rəsmi məzənnəsinə uyğun olaraq manatla ödənilir.

    Xidmətlər Azərbaycandan kənarda həyata keçirildikdə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyinin həmin xidmətlərin göstərilməsinə cəlb edilmiş işçilərinə "Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında" Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli Qərarı ilə müəyyən edilmiş ezamiyyə xərclərinin normaları üzrə hesablanmış məbləği xidmət haqlarına əlavə olaraq xidmət göstərilən istifadəçilər ödəyir.

    Xidmət haqqı məbləğlərinə əlavə dəyər vergisi daxil deyil.

    Xidmət haqqı məbləğləri aşağıdakı kimidir:

    Sıra

    nömrəsi

    Xidmətin adı

    Ölçü vahidi

    Xidmət haqqının məbləği

    1

    2

    3

    4

    1.

    qeyri-müntəzəm (çarter) uçuş marşrutuna icazənin verilməsi üzrə müraciətin "Aviasiya haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa və mülki aviasiya sahəsində beynəlxalq hava daşımalarını tənzimləyən beynəlxalq müqavilələrə uyğunluğunun yoxlanılması

    1.1.

    birdəfəlik uçuşun yerinə yetirilməsinə dair

    hər uçuş üçün

    100,0 avro

    1.2.

    uçuşun uçuş proqramı əsasında 3 ay müddətinədək yerinə yetirilməsinə dair

    hər uçuş proqramı üçün

    1000,0 avro

    1.3.

    uçuşun uçuş proqramı əsasında 3 aydan 6 ay müddətinədək yerinə yetirilməsinə dair

    hər uçuş proqramı üçün

    1500,0 avro

    2.

    Azərbaycan Respublikasında və Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda uçuş marşrutunun təsdiq edilməsi üzrə müraciətin mülki aviasiya sahəsində beynəlxalq hava daşımalarını tənzimləyən beynəlxalq müqavilələrə uyğunluğunun yoxlanılması

    hər uçuş marşrutu üçün

    100,0 manat

    3.

    mülki hava gəmisi ilə təhlükəli yüklərin daşınmasına təsdiqetmə icazəsinin verilməsi üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

    hər icazə üçün

    200,0 manat

    4.

    mülki hava gəmisi ilə təhlükəli yüklərin daşınmasına azadetmə icazəsinin verilməsi üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

    hər icazə üçün

    500,0 manat

    5.

    aviasiya subyektlərinin aviasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi

    hər subyekt üçün

    5000,0 manat

    6.

    aviasiya təhlükəsizliyi üçün istifadə olunan avadanlığa xarici dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən verilmiş sertifikatın etibarlılığının təsdiq edilməsi

    ümumi dəyəri 1000 manatdan aşağı olan avadanlıq istisna olmaqla hər avadanlığın növü üzrə

    1000,0 manat

    7.

    aviasiya təhlükəsizliyinə dair baxış üzrə operatorun bilik və bacarığının qiymətləndirilməsi

    hər namizəd şəxs üçün

    40,0 manat

    8.

    aviasiya təhlükəsizliyi üzrə instruktorun bilik və bacarığının qiymətləndirilməsi

    hər namizəd şəxs üçün

    150,0 manat

    9.

    aviasiya tədris mərkəzinin aviasiya təhlükəsizliyinin təmini sahəsi üzrə normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi

    hər tədris mərkəzi üçün

    2000,0 manat

    10.

    aviasiya təhlükəsizliyi proqramının təsdiq edilməsi

    hər proqram üçün

    500,0 manat

    11.

    aviasiya təhlükəsizliyi proqramına edilən dəyişikliklərə razılığın verilməsi

    hər proqram üçün

    100,0 manat

    12.

    təhlükəli yüklərin daşınmasına dair prosedurun (hava gəmisi istismarçısının istismar təlimatında (OM) qeyd edilmədiyi halda) təsdiq edilməsi

    hər prosedur üçün

    500,0 manat

    13.

    təhlükəli yüklərin daşınmasına dair prosedura edilmiş dəyişikliklərin (hava gəmisi istismarçısının istismar təlimatında (OM) qeyd edilmədiyi halda) təsdiq edilməsi

    hər prosedur üçün

    100,0 manat

    14.

    Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən hava gəmisinin istismarçılarının uçuş heyətinə uçuş heyəti üzvünün vəsiqəsinin verilməsi üçün müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

    hər uçuş heyəti üzvü üçün

    70,0 manat

    15.

    Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən digər dövlətdə qeydiyyatda olan hava gəmisinin istismarçılarının nümayəndəliklərinin əməkdaşlarına hava limanının nəzarət edilən zonalarına buraxılış vərəqələrinin verilməsi üçün müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

    hər əməkdaş üçün

    140,0 manat

    16.

    təhlükəli yüklərin mülki hava gəmiləri ilə daşınması üçün xarici dövlətdə alınmış istismarçı sertifikatında müvafiq icazəsi olan xarici dövlətin istismarçısının icazəsinin tanınması üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

    hər tanınma üçün

    1000,0 manat

    17.

    Azərbaycan Respublikasında təhlükəli yüklərin poçt vasitəsilə göndərilməsi ilə məşğul olan poçt operatorunun təhlükəli yüklərin daşınması üzrə prosedurunun və ya təlim proqramının təsdiq edilməsi

    hər prosedur və ya təlim proqramı üçün

    500,0 manat

    18.

    Azərbaycan Respublikasında təhlükəli yüklərin poçt vasitəsilə göndərilməsi ilə məşğul olan poçt operatorunun təhlükəli yüklərin daşınması üzrə proseduruna və ya təlim proqramına dəyişikliklərin təsdiq edilməsi

    hər prosedur və ya təlim proqramı üçün

    250,0 manat

    19.

    imtahanların, praktiki bacarıq testinin, bacarıq yoxlamasının və səriştə qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi

    19.1.

    xarici dil biliyi təsdiqinin və ya sertifikatının alınması üçün imtahanın həyata keçirilməsi

    hər iştirak üçün

    200,0 manat

    19.2.

    nəzəri bilik imtahanının həyata keçirilməsi

    hər iştirak üçün

    50,0 manat

    19.3.

    praktiki bacarıq testinin, bacarıq yoxlamasının və ya səriştə qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi

    hər praktiki bacarıq testi, bacarıq yoxlaması və ya səriştə qiymətləndirilməsində iştirak üçün

    500,0 manat

    20.

    şəhadətnamənin verilməsi, şəhadətnamənin müddətinin uzadılması, şəhadətnaməyə dəyişiklik edilməsi və ya konvertasiya olunması üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

    20.1.

    şəhadətnamənin verilməsi, şəhadətnamənin müddətinin uzadılması və ya konvertasiya olunması üzrə müraciətin normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

    20.1.1.

    nəqliyyat pilotu və çoxheyətli pilot

    hər şəhadətnamə üçün

    500,0 manat

    20.1.2.

    kommersiya pilotu

    hər şəhadətnamə üçün

    400,0 manat

    20.1.3.

    həvəskar pilot

    hər şəhadətnamə üçün

    300,0 manat

    20.1.4.

    hava şarı pilotu

    hər şəhadətnamə üçün

    250,0 manat

    20.1.5.

    məsafədən idarə edən pilot (operator)

    hər şəhadətnamə üçün

    250,0 manat

    20.1.6.

    kabinə heyəti

    hər şəhadətnamə üçün

    200,0 manat

    20.1.7.

    naviqator, bort mühəndisi, bort radiooperatoru (bort radist)

    hər şəhadətnamə üçün

    400,0 manat

    20.1.8.

    havada hərəkəti idarəetmə dispetçeri

    hər şəhadətnamə üçün

    350,0 manat

    20.1.9.

    uçuş dispetçeri

    hər şəhadətnamə üçün

    200,0 manat

    20.1.10.

    hava gəmisi texniki

    hər şəhadətnamə üçün

    300,0 manat

    20.2.

    şəhadətnaməyə dəyişiklik edilməsi

    hər dəyişiklik üçün

    100,0 manat

    21.

    sertifikatın verilməsi, sertifikatın müddətinin uzadılması və ya sertifikata dəyişiklik edilməsi üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

    21.1.

    uçuş heyətinə təlim keçən təlimçilər

    hər sertifikat üçün

    500,0 manat

    21.2.

    digər aviasiya personalına təlim keçən təlimçilər

    hər sertifikat üçün

    400,0 manat

    21.3.

    uçuş heyətinin bilik və bacarıqlarını yoxlayan və qiymətləndirən imtahançılar

    hər sertifikat üçün

    700,0 manat

    21.4.

    digər aviasiya personalının bilik və bacarıqlarını yoxlayan və qiymətləndirən imtahançılar

    hər sertifikat üçün

    500,0 manat

    22.

    ixtisas qeydlərinin verilməsi, yenidən təsdiq edilməsi, müddətinin uzadılması və ixtisas qeydinə dəyişiklik edilməsi üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

    22.1.

    uçuş heyəti

    hər qeyd üçün

    200,0 manat

    22.2.

    havada hərəkəti idarəetmə dispetçeri

    hər qeyd üçün

    200,0 manat

    22.3.

    hava gəmisi texniki

    hər qeyd üçün

    200,0 manat

    22.4.

    digər aviasiya personalı

    hər qeyd üçün

    150,0 manat

    23.

    şəhadətnamələrə əlavə qeydlərin daxil edilməsi

    hər qeyd üçün

    100,0 manat

    24.

    şəhadətnamə, ixtisas qeydi, sertifikat və digər əlaqəli sənədlər üzrə üzv dövlətdə verilmiş analoji sənədin etibarlılığının təsdiq edilməsi

    hər sənəd üçün

    700,0 manat

    25.

    üzv dövlət tərəfindən verilmiş şəhadətnamə imtiyazlarının doğrulanması

    hər imtiyazın doğrulanması üçün

    50,0 manat

    26.

    şəhadətnamə, vəsiqə və ya sertifikatlara tətbiq edilən məhdudiyyətlərin ləğvi

    hər məhdudiyyət üçün

    100,0 manat

    27.

    şəhadətnamə, vəsiqə və ya sertifikatın dublikatının verilməsi üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

    hər dublikat üçün

    100,0 manat

    28.

    aviasiya tibb eksperti tərəfindən aparılan aviasiya-tibbi müayinə və qiymətləndirilmələrin nəticələrini əks etdirən hesabatın və ekvivalent sənədin qiymətləndirilməsi

    hər nəfər üçün

    150,0 manat

    29.

    hava gəmisinin növ sertifikatının tanınması üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

    hər hava gəmisi üçün

    10000,0 manat

    30.

    xüsusi uçuş icazəsinin verilməsi və ya yenidən rəsmiləşdirilməsi üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

    hər icazə istənilən uçuş üçün

    2000,0 manat

    31.

    hava gəmisinə uçuşa yararlılıq sertifikatının verilməsi, yenidən rəsmiləşdirilməsi, habelə sertifikatın müddətinin uzadılması üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması, müffətiş yoxlamalarının keçirilməsi

    31.1.

    çəkisi 5700 kq-dək olan hava gəmiləri üçün

    hər sertifikat üçün

    5000,0 manat

    31.2.

    çəkisi 5700 kq-dan 30.000 kq-dək olan hava gəmiləri üçün

    hər sertifikat üçün

    7500,0 manat

    31.3.

    çəkisi 30.000 kq-dan 100.000 kq-dək olan hava gəmiləri üçün

    hər sertifikat üçün

    10000,0 manat

    31.4.

    çəkisi 100.000 kq-dan 200.000 kq-dək olan hava gəmiləri üçün

    hər sertifikat üçün

    15000,0 manat

    31.5.

    çəkisi 200.000 kq-dan 300.000 kq-dək olan hava gəmiləri üçün

    hər sertifikat üçün

    20000,0 manat

    31.6.

    çəkisi 300.000 kq-dan çox olan hava gəmiləri üçün

    hər sertifikat üçün

    25000,0 manat

    32.

    ixrac üçün uçuşa yararlılıq sertifikatının verilməsi üzrə müffətiş yoxlamasının keçirilməsi

    32.1.

    çəkisi 5700 kq-dək olan hava gəmiləri üçün

    hər sertifikat üçün

    2500,0 manat

    32.2.

    çəkisi 5700 kq-dan 30.000 kq-dək olan hava gəmiləri üçün

    hər sertifikat üçün

    5000,0 manat

    32.3.

    çəkisi 30.000 kq-dan 100.000 kq-dək olan hava gəmiləri üçün

    hər sertifikat üçün

    7500,0 manat

    32.4.

    çəkisi 100.000 kq-dan 200.000 kq-dək olan hava gəmiləri üçün

    hər sertifikat üçün

    10000,0 manat

    32.5.

    çəkisi 200.000 kq-dan 300.000 kq-dək olan hava gəmiləri üçün

    hər sertifikat üçün

    12500,0 manat

    32.6.

    çəkisi 300.000 kq-dan çox olan hava gəmiləri üçün

    hər sertifikat üçün

    15000,0 manat

    33.

    hava gəmisində modifikasiyalar və ya təmirlərin yerinə yetirilməsinə dair məlumatların təsdiq edilməsi üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

    hər modifikasiya və ya təmir üçün

    1000,0 manat

    34.

    səs-küy çirklənmələri normalarına uyğunluq üzrə sertifikatın verilməsi və ya yenidən rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

    hər sertifikat və ya yenidən rəsmiləşdirmə üçün

    2000,0 manat

    35.

    radioavadanlıq sertifikatının verilməsi və ya yenidən rəsmilədirilməsi üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

    hər sertifikat və ya yenidən rəsmiləşdirmə üçün

    1000,0 manat

    36.

    mülki hava gəmilərinə texniki xidmət göstərən təşkilata təsdiq və tanınma sertifikatlarının verilməsi, sertifikata dəyişikliklərin edilməsi və sertifikatın müddətinin uzadılması üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

    36.1.

    sertifikatın verilməsi üzrə

    hər təşkilat üçün

    10000,0 manat

    36.2.

    sertifikata dəyişikliklərin edilməsi üzrə

    hər dəyişiklik üçün

    3000,0 manat

    36.3.

    sertifikatın müddətinin uzadılması üzrə

    hər təşkilat üçün

    5000,0 manat

    37.

    texniki xidmət proqramının və ya proqrama edilmiş dəyişikliklərin təsdiq edilməsi

    hər proqram üçün

    1000,0 manat

    hər dəyişiklik üçün

    38.

    mülki hava gəmilərinin və onların komponentlərinin uçuşa yararlılığın saxlanılmasını idarə edən təşkilata təsdiq sertifikatının verilməsi üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

    38.1.

    sertifikatın verilməsi üzrə

    hər təşkilat üçün

    5000,0 manat

    38.2.

    sertifikata dəyişikliklərin edilməsi üzrə

    hər dəyişiklik üçün

    2000,0 manat

    38.3.

    sertifikatın müddətinin uzadılması üzrə

    hər təşkilat üçün

    3000,0 manat

    39.

    təşkilatın təlimatının və ya təlimata edilən dəyişikliklərin təsdiq edilməsi

    hər dəyişiklik üçün

    1500,0 manat

    40.

    mülki hava gəmisinin dövlət qeydiyyatına alınması üçün daxil olmuş müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

    hər hava gəmisi üçün

    1000,0 manat

    41.

    mülki hava gəmisinin dövlət uçotuna alınması

    hər hava gəmisi üçün

    500,0 manat

    42.

    mülki hava gəmisinin dövlət reyestrindən çıxarılması

    hər hava gəmisi üçün

    2000,0 manat

    43.

    mülki hava gəmisinin uçuşa yararlılığı və uçuş əməliyyatlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı beynəlxalq standarta riayət etməkdən istisnanın verilməsi ilə bağlı müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

    hər istina üçün

    1500,0 manat

    44.

    hava limanının və (və ya) aerodromun istismarçısının beynəlxalq standarta riayət etməkdən azadolma halı barədə qərarın qəbul edilməsi

    hər qərar üçün

    1500,0 manat

    45.

    pilotsuz uçuş aparatına qeydiyyat sertifikatının verilməsi üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

    hər mülki pilotsuz uçuş aparatı üçün

    500,0 manat

    46.

    pilotsuz uçuş aparatı istismarçısına istismarçı sertifikatının verilməsi üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

    hər mülki pilotsuz uçuş aparatı üçün

    1000,0 manat

    47.

    pilotsuz uçuş aparatı istismarçısına əməliyyat icazəsinin verilməsi üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

    hər mülki pilotsuz uçuş aparatı üçün

    1000,0 manat

    48.

    hava gəmisinin minimum avadanlıq siyahısının (MEL) təsdiq edilməsi

    hər MEL üçün

    2000,0 manat

    49.

    hava gəmisinin minimum avadanlıq siyahısına (MEL) dəyişikliklərin təsdiq edilməsi

    hər dəyişiklik üçün

    100,0 manat

    50.

    xüsusi şəraitlərdə uçuş əməliyyatının yerinə yetirilməsinə icazənin verilməsinə dair istismarçı sertifikatında qeydlərin aparılması

    hər qeyd üçün

    2000,0 manat

    51.

    Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində "Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi" publik hüquqi şəxsin daimi nəzarət funksiyası çərçivəsində hava gəmisinin istismarçısının istismarçı sertifikatının tələblərinə uyğunluğunun təmin edilməsi

    51.1.

    sərnişin daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan yerli hava gəmisinin istismarçısına münasibətdə

    Azərbaycan Respublikasının hava limanlarından (aeroportlarından) beynəlxalq daşımalar üzrə uçub gedən hər bir sərnişindən alınan yığım üzrə

    2 avro

    51.2.

    yük daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan yerli hava gəmisinin istismarçısına münasibətdə

    Azərbaycan Respublikasının hava limanlarından (aeroportlarından) beynəlxalq daşımalar üzrə uçub gedən hava gəmilərinin maksimal çəkisinin hər tonu üçün alınan yığım üzrə

    0.60 avro

    52.

    hava gəmisinin istismarçısına istismarçı sertifikatın verilməsi üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması və müfəttiş yoxlamasının həyata keçirilməsi

    52.1.

    hava şarına münasibətdə

    hər sertifikat üçün

    2000,0 manat

    52.2.

    pilotsuz uçuş aparatları istisna olmaqla, digər hava gəmilərinə münasibətdə

    hər sertifikat üçün

    10000,0 manat

    53.

    təlim təşkilatlarına, uçuşu və ya hava hərəkətini imitasiya edən təlim qurğusuna sertifikatların verilməsi, müddətinin uzadılması, eləcə də sertifikata dəyişiklik edilməsi üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması və müfəttiş yoxlamasının həyata keçirilməsi

    53.1.

    sertifikatın verilməsi üzrə

    53.1.1.

    hava şarı və pilotsuz uçuş aparatlarına münasibətdə

    hər sertifikat üçün

    2000,0 manat

    53.1.2.

    digər hava gəmilərinə münasibətdə

    hər sertifikat üçün

    10000,0 manat

    53.2.

    sertifikata dəyişikliklərin edilməsi üzrə

    hər dəyişiklik üçün

    2000,0 manat

    53.3.

    sertifikatın müddətinin uzadılması üzrə

    53.3.1.

    hava şarı və pilotsuz uçuş aparatlarına münasibətdə

    hər sertifikat üçün

    2000,0 manat

    53.3.2.

    digər hava gəmilərinə münasibətdə

    hər sertifikat üçün

    5000,0 manat

    54.

    model pilotsuz uçuş aparatı klubuna və ya assosiasiyasına icazənin verilməsi və ya müddətinin uzadılması üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

    hər təşkilat üçün

    2000,0 manat

    55.

    hava gəmisi istismarçısının istismar təlimatının (OM), habelə hava gəmisinin uçuş təlimatının (AFM) yoxlanılması və təsdiq edilməsi

    hər təlimat üçün

    1000 səhifəyədək – 500,0 manat 1000 səhifədən yuxarı – 1000,0 manat

    56.

    uçuş heyətinin istismar təlimatının (FCOM, QRH) (hava gəmisi istismarçısının istismar təlimatında (OM) qeyd edilmədiyi halda) yoxlanılması və təsdiq edilməsi

    hər təlimat üçün

    1000 səhifəyədək – 250,0 manat 1000 səhifədən yuxarı – 500,0 manat

    57.

    təlim proqramının və ya təlim kursunun təsdiq edilməsi

    hər təlim proqramı və təlim kursu üçün

    2000,0 manat

    58.

    aviasiya tibb mərkəzi sertifikatının verilməsi ilə bağlı qiymətləndirmənin aparılması və müfəttiş yoxlamasının həyata keçirilməsi

    hər mərkəz üçün

    10000,0 manat

    59.

    aviasiya tibb mərkəzi sertifikatının yenilənməsi və ya hüquqi qüvvəsinin uzadılması ilə bağlı qiymətləndirmənin aparılması və müfəttiş yoxlamasının həyata keçirilməsi

    hər mərkəz üçün

    5000,0 manat

    60.

    aviasiya tibb eksperti sertifikatının verilməsi və ya müddətinin uzadılması ilə bağlı qiymətləndirmənin aparılması və müfəttiş yoxlamasının həyata keçirilməsi

    hər namizəd şəxs üçün

    300,0 manat

    61.

    mülki hava limanına və (və ya) aerodroma uyğunluq sertifikatının verilməsi üzrə qiymətləndirmənin aparılması və müfəttiş yoxlamasının həyata keçirilməsi

    hər hava limanı və aerodrom üçün

    10000,0 manat

    62.

    mülki hava limanına və (və ya) aerodroma uyğunluq sertifikatının yenidən rəsmiləşdirilməsi üzrə qiymətləndirmənin aparılması və müfəttiş yoxlamasının həyata keçirilməsi

    hər hava limanı və aerodrom üçün

    10000,0 manat

    63.

    helikopter meydançalarına (helideklərə) sertifikatın verilməsi üzrə qiymətləndirmənin aparılması və müfəttiş yoxlamasının həyata keçirilməsi

    hər helikopter meydançası (helidek) üçün

    5000,0 manat

    64.

    helikopter meydançalarına (helideklərə) sertifikatın yenidən rəsmiləşdirilməsi üzrə qiymətləndirmənin aparılması və müfəttiş yoxlamasının həyata keçirilməsi

    hər helikopter meydançası (helidek) üçün

    5000,0 manat

    65.

    mülki hava limanına və (və ya) aerodroma, habelə helikopter meydançasına (helidekə) dair istismar təlimatının (OM) yoxlanılması və təsdiq edilməsi

    hər təlimat üçün

    1500,0 manat

    66.

    mülki hava limanına və (və ya) aerodroma, habelə helikopter meydançasına (helidekə) dair istismar təlimatına (OM) edilmiş dəyişikliklərin yoxlanılması və təsdiq edilməsi

    hər dəyişiklik üçün

    1500,0 manat

    67.

    Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində "Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi" publik hüquqi şəxsin daimi nəzarət funksiyası çərçivəsində yerüstü xidmət təminatçılarının sertifikat tələblərinə uyğunluğunun təmin edilməsi

    67.1.

    sərnişin daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan xarici hava gəmisinin istismarçılarına münasibətdə

    Azərbaycan Respublikasının hava limanlarından (aeroportlarından) beynəlxalq daşımalar üzrə uçub gedən hər bir sərnişindən alınan yığım üçün

    2 avro

    67.2.

    yük daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan xarici hava gəmisinin istismarçılarına münasibətdə

    Azərbaycan Respublikasının hava limanlarından (aeroportlarından) beynəlxalq daşımalar üzrə uçub gedən hava gəmilərinin maksimal çəkisinin hər tonu üçün alınan yığım üçün

    0.60 avro

    68.

    hava hərəkəti xidmətlərini təmin edən təchizatçıya uyğunluq sertifikatının verilməsi üzrə qiymətləndirmənin aparılması və müfəttiş yoxlamasının həyata keçirilməsi

    68.1.

    sertifikatın verilməsi və ya müddətinin uzadılması üzrə

    sertifikatlaşdırılması tələb olunan xidmətlərin sayına görə

    3000,0 manat

    68.2.

    sertifikata dəyişikliklərin edilməsi üzrə

    sertifikatda dəyişiklik edilməsi tələb olunan xidmətlərin sayına görə

    1500,0 manat

    69.

    aeronaviqasiya üzrə təlim proqramının yoxlanılması və təsdiq edilməsi

    hər təlim proqramı üzrə

    1500,0 manat

    70.

    aeronaviqasiya sahəsi üzrə daxili prosedurun yoxlanılması və təsdiq edilməsi

    hər prosedur üçün

    1500,0 manat

    71.

    aeronaviqasiya sahəsi üzrə daxili prosedura dəyişikliklərin təsdiq edilməsi

    hər prosedur üçün

    1000,0 manat

    Bu qərar 30 gün sonra qüvvəyə minəcək.

    Nazirliyin Hüquq şöbəsinə bu qərarı 3 gün müddətində Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil etməsi tapşırılıb.

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi xidmət haqqı məbləğləri

