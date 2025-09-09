Qətər İsrailin Dohaya zərbələr endirməsindən sonra Qəzza üzrə vasitəçiliyi dayandırıb
Digər ölkələr
- 09 sentyabr, 2025
- 19:17
Qətər Qəzza zolağında vəziyyətin nizamlanması üzrə vasitəçiliyini dayandırıb.
Bu barədə "Report" "Al Arabiya"ya istinadən xəbər verir.
Qətər rəhbərliyi İsrailin Dohada Fələstinin HƏMAS siyasi bürosunun üzvlərinə zərbə endirməsi ilə əlaqədar Qəzza zolağında münaqişənin həllinə yönəlmiş vasitəçilik səylərini dayandırmaq qərarına gəlib.
Xatırladaq ki, İsrail Dohada Fələstinin HƏMAS hərəkatının yüksək rütbəli liderlərini məhv etmək üzrə əməliyyat keçirib.
Son xəbərlər
20:31
Arzu Əliyeva sosial qayğıya ehtiyacı olan uşaqların "Sea Breeze"də istirahətini təşkil edibSosial müdafiə
20:22
Polşa belaruslu diplomatı ölkədən xaric edəcəkDigər ölkələr
20:12
Türkdilli ölkələr "yaşıl maliyyə" platformasını işə salmağı planlaşdırırMaliyyə
20:04
Video
İsrailin Dohada HƏMAS-a hücumu nəticəsində 6 yüksək rütbəli ölüb - YENİLƏNİB-5Digər ölkələr
20:02
Mirziyoyev və Stubb Özbəkistana gözlənilən səfəri müzakirə edibDigər ölkələr
20:00
Foto
DÇ-2026: Azərbaycan - Ukrayna oyunu başlayıbFutbol
19:55
Azərbaycanın U-21 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Bolqarıstanla bərabərə qalıbFutbol
19:46
Macarıstan "Shell" ilə 10 illik qaz tədarükü müqaviləsi imzalayıb - YENİLƏNİBEnergetika
19:35