    Qətər İsrailin Dohaya zərbələr endirməsindən sonra Qəzza üzrə vasitəçiliyi dayandırıb

    • 09 sentyabr, 2025
    • 19:17
    Qətər İsrailin Dohaya zərbələr endirməsindən sonra Qəzza üzrə vasitəçiliyi dayandırıb

    Qətər Qəzza zolağında vəziyyətin nizamlanması üzrə vasitəçiliyini dayandırıb.

    Bu barədə "Report" "Al Arabiya"ya istinadən xəbər verir.

    Qətər rəhbərliyi İsrailin Dohada Fələstinin HƏMAS siyasi bürosunun üzvlərinə zərbə endirməsi ilə əlaqədar Qəzza zolağında münaqişənin həllinə yönəlmiş vasitəçilik səylərini dayandırmaq qərarına gəlib.

    Xatırladaq ki, İsrail Dohada Fələstinin HƏMAS hərəkatının yüksək rütbəli liderlərini məhv etmək üzrə əməliyyat keçirib.

    Qətər Qəzza zolağı İsrail
    Катар приостановил посредничество по Газе после израильских ударов по Дохе
    Qatar suspends mediation efforts in Gaza war after Israeli strike on soil

