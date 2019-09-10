Катар обвинил Саудовскую Аравию в нарушении международного права

МИД Катара обвинил Саудовскую Аравию в нарушении международного права и продолжении дискриминации его подданных спустя более 2,5 года установления блокады эмирата.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении МИД Катара.

"Поведение королевства Саудовской Аравии, которое основывается на отказе, не изменилось даже спустя три года с начала кризиса, который разорвал социальные связи в Заливе. Эр-Рияд продолжает нарушать международное право и постоянно проводит дискриминационную политику в отношении Катара", - говорится в заявлении МИД, поступившем РИА Новости.