Катар и Великобритания обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Эмир Катара Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и министр обороны Великобритании Джон Хили в ходе встречи в Дохе обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба эмира Катара.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные региональные и международные события, уделив особое внимание росту напряженности на Ближнем Востоке и ее возможным последствиям.

Особое внимание было уделено перспективам расширения сотрудничества между Катаром и Великобританией, главным образом в оборонной сфере. Подчеркнута важность дальнейшего взаимодействия в интересах укрепления региональной стабильности и безопасности.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю, а также по объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.