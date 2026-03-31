Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Катар и Великобритания обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Эмир Катара Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и министр обороны Великобритании Джон Хили в ходе встречи в Дохе обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба эмира Катара.

    В ходе встречи стороны обсудили актуальные региональные и международные события, уделив особое внимание росту напряженности на Ближнем Востоке и ее возможным последствиям.

    Особое внимание было уделено перспективам расширения сотрудничества между Катаром и Великобританией, главным образом в оборонной сфере. Подчеркнута важность дальнейшего взаимодействия в интересах укрепления региональной стабильности и безопасности.

    Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю, а также по объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.

    Qətər və Britaniya müdafiə sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

