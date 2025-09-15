Катар и США обсудили меры по поддержке стабильности в Сирии

Катар и США обсудили пути сотрудничества для поддержки стабильности в Сирии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на арабские СМИ.

Согласно информации, в ходе визита специального посланника США по Сирии Томаса Баррака состоялась встреча с премьер-министром и главой МИД Катара, Шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джасимом Аль-Тани.

Стороны рассмотрели последние события в Сирии и обменялись мнениями о совместных усилиях по укреплению мира и стабильности в регионе.

Томас Баррак также примет участие в арабо-исламском саммите.

Напомним, что в Дохе проходит внеочередное заседание членов Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), созванное в связи с ударом Израиля по одной из резиденций палестинского движения ХАМАС в катарской столице. Встреча направлена на выработку согласованной позиции в связи с произошедшим.

Заседание начало работу в воскресенье с участием министров иностранных дел исламских и арабских стран. В сегодняшнем саммите примут участие лидеры стран. На нем планируется обсудить гуманитарную ситуацию в Газе и возможности дальнейшего сотрудничества между исламскими государствами в экономической, культурной и социальной сферах.

Отметим, что 9 сентября самолеты ВВС Израиля нанесли серию ударов по столице Катара Дохе, где проходили переговоры ХАМАС по предложению США о прекращении огня в секторе Газа. В результате удара погибли 5 человек, но лидерам ХАМАС удалось остаться в живых. Катар 11 сентября созвал экстренный саммит арабских и исламских стран.