İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    Qətər və ABŞ Suriyada sabitliyin dəstəklənməsi yollarını müzakirə edib

    Digər ölkələr
    • 15 sentyabr, 2025
    • 14:08
    Qətər və ABŞ Suriyada sabitliyin dəstəklənməsi yollarını müzakirə edib

    Qətər və ABŞ Suriyada sabitliyin dəstəklənməsi üçün əməkdaşlıq yollarını müzakirə edib.

    Bu barədə "Report" ərəb mediasına istinadən məlumat verir.

    ABŞ-nin Suriya üzrə xüsusi elçisi Tomas Barrak Qətərin Baş naziri və xarici işlər naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdülrəhman bin Casim Əl-Tani ilə görüş keçirib.

    Tərəflər Suriyada son hadisələri nəzərdən keçirib və regionda sülh və sabitliyin möhkəmləndirilməsi üçün birgə səylər barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

    T.Barrak, həmçinin Ərəb-İslam sammitində iştirak edəcək.

    Xatırladaq ki, Qətərin paytaxtı Dohada Ərəb Liqası və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) üzvlərinin növbədənkənar iclası keçirilir. Görüş İsrailin Fələstinin HƏMAS hərəkatının iqamətgahlarından birinə endirdiyi zərbəyə həsr olunub və insidentlə bağlı razılaşdırılmış mövqenin hazırlanması məqsədi daşıyır.

    ABŞ Qətər xüsusi nümayəndə
    Катар и США обсудили меры по поддержке стабильности в Сирии

    Son xəbərlər

    15:34

    Kəlbəcərdə inşa edilən məktəb kompleksinin sahəsi 2,24 hektardır

    Elm və təhsil
    15:34

    ABŞ İranın nüvə proqramının ləğvi ilə bağlı çağırış edib

    Digər ölkələr
    15:30
    Foto

    İlham Əliyev Xocalının Badara, Daşbulaq, Seyidbəyli və Şuşakənd kəndlərinin sakinləri ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    15:24
    Foto

    Şotokan karate üzrə XXXIII Azərbaycan çempionatı keçirilib

    Fərdi
    15:23

    Azərbaycanda qanunsuz balıq ovlayan vətəndaşlar müəyyən olunub

    ASK
    15:23

    Aİ Rusiya enerji daşıyıcılarından imtina kursunun davam etdiyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    15:11
    Foto

    Növbəti köç karvanı Kəlbəcər şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

    Qarabağ
    15:09

    Tbilisi meri: ATƏT/DTİHB missiyası Gürcüstanda növbəti seçkiləri müşahidə etməyəcək

    Region
    15:04

    Tahir Baxşıyev: "Avropa çempionatının finalında Almaniya Türkiyədən daha şanslı idi"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti