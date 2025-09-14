В Дохе проходит встреча глав МИД арабских и исламских стран из-за удара Израиля

В катарской столице Дохе проходит внеочередное заседание членов Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как передает Report, внеочередное заседание министров иностранных дел стран – ЛАГ и ОИС в закрытом формате посвящено удару Израиля по одной из резиденций палестинского движения ХАМАС.

Встреча направлена на выработку согласованной позиции в связи с произошедшим. По словам советника премьер-министра Катара, официального представителя МИД Маджида бен Мухаммеда аль-Ансари, участники подготовят проект итоговой резолюции саммита ЛАГ и ОИС, который состоится в Дохе 15 сентября.

Лидеры арабских и исламских стран, как ожидается, выступят с резким осуждением ударов Израиля по резиденции ХАМАС в Дохе и выразят солидарность с властями Катара. Итоговый документ саммита также будет содержать положения о недопустимости атак на территории государств, выполняющих посредническую роль.