    Кассационный суд Франции отклонил апелляцию Саркози

    Другие страны
    • 26 ноября, 2025
    • 17:28
    Кассационный суд Франции отклонил апелляцию Саркози

    Кассационный суд Франции отклонил апелляцию бывшего президента страны Николя Саркози на обвинительный приговор апелляционного суда по делу о счетах избирательной кампании 2012 года.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство France Presse.

    "Суд подтвердил обвинительный приговор в отношении Саркози по делу о финансировании его предвыборной кампании 2012 года", - cообщило агентство.

    Лента новостей