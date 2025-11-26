Кассационный суд Франции отклонил апелляцию Саркози
Другие страны
- 26 ноября, 2025
- 17:28
Кассационный суд Франции отклонил апелляцию бывшего президента страны Николя Саркози на обвинительный приговор апелляционного суда по делу о счетах избирательной кампании 2012 года.
Как передает Report, об этом сообщило агентство France Presse.
"Суд подтвердил обвинительный приговор в отношении Саркози по делу о финансировании его предвыборной кампании 2012 года", - cообщило агентство.
