Sarkozinin apellyasiya şikayəti rədd edilib
Digər ölkələr
- 26 noyabr, 2025
- 17:44
Fransanın Kassasiya Məhkəməsi ölkənin sabiq prezidenti Nikola Sarkozinin apelyasiya şikayətini rədd edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "France Presse" agentliyi məlumat yayıb.
"Məhkəmə Sarkozinin 2012-ci il seçkiqabağı kampaniyasını maliyyələşdirməsi ilə bağlı ittiham hökmünü təsdiqləyib", - agentlik bildirib.
