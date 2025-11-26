İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Sarkozinin apellyasiya şikayəti rədd edilib

    Digər ölkələr
    • 26 noyabr, 2025
    • 17:44
    Sarkozinin apellyasiya şikayəti rədd edilib

    Fransanın Kassasiya Məhkəməsi ölkənin sabiq prezidenti Nikola Sarkozinin apelyasiya şikayətini rədd edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "France Presse" agentliyi məlumat yayıb.

    "Məhkəmə Sarkozinin 2012-ci il seçkiqabağı kampaniyasını maliyyələşdirməsi ilə bağlı ittiham hökmünü təsdiqləyib", - agentlik bildirib.

    Fransa Nikola Sarkozi Məhkəmə
    Кассационный суд Франции отклонил апелляцию Саркози

