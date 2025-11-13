Суд в Париже назначил рассмотрение апелляции по делу Саркози на весну 2026 года

Суд в Париже весной следующего года начнет рассмотрение апелляции по так называемому "ливийскому делу" в отношении экс-президента Франции Николя Саркози.

Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на столичный апелляционный суд.

"Саркози, отрицавший какие-либо правонарушения, снова считается невиновным, а судебное разбирательство продлится до 3 июня", - говорится в заявлении апелляционного суда Парижа.

Ожидается, что судебные разбирательства пройдут с 16 марта по 3 июня.

Также отметим, что Апелляционный суд Парижа 10 ноября принял решение освободить экс-президента Франции Николя Саркози из заключения под судебный контроль.

Напомним, что в сентябре суд низшей инстанции Парижа признал правого политика, занимавшего пост главы государства с 2007 по 2012 год, виновным в попытке получить финансирование от правительства Муаммара Каддафи для проведения предвыборной кампании, которая привела его к избранию.