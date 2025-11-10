Апелляционный суд сегодня рассмотрит прошение Саркози об освобождении
Другие страны
- 10 ноября, 2025
- 13:44
Просьба экс-президента Франции Николя Саркози об освобождении из тюрьмы будет рассмотрена сегодня в парижском апелляционном суде.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.
Слушание будет проходить в открытом режиме.
Прокуратура предложила освободить Саркози под судебный контроль. Если суд согласится освободить экс-парезидента, то он может быть обязан носить электронный браслет, внести денежный залог или регулярно являться в органы власти, а также не контактировать с другими участниками дела.
Саркози приговорен к пяти годам лишения свободы по делу о финансировании избирательной кампании 2007 года из средств лидер Ливии Муаммара Каддафи.
