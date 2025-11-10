Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Апелляционный суд сегодня рассмотрит прошение Саркози об освобождении

    Другие страны
    • 10 ноября, 2025
    • 13:44
    Апелляционный суд сегодня рассмотрит прошение Саркози об освобождении

    Просьба экс-президента Франции Николя Саркози об освобождении из тюрьмы будет рассмотрена сегодня в парижском апелляционном суде.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

    Слушание будет проходить в открытом режиме.

    Прокуратура предложила освободить Саркози под судебный контроль. Если суд согласится освободить экс-парезидента, то он может быть обязан носить электронный браслет, внести денежный залог или регулярно являться в органы власти, а также не контактировать с другими участниками дела.

    Саркози приговорен к пяти годам лишения свободы по делу о финансировании избирательной кампании 2007 года из средств лидер Ливии Муаммара Каддафи.

    Николя Саркози Франция освобождение апелляционный суд
    Sarkozinin azadlığa buraxılması ilə bağlı müraciətinə baxılacaq

    Последние новости

    14:15

    Турецкий тяжелоатлет поблагодарил Ильхама Алиева

    Индивидуальные
    14:09

    В Украине проводится крупная операция по выявлению коррупции в сфере энергетики

    В регионе
    14:08

    Мирзабейли: Концепция "сильное государство – сильная армия" стала реальностью

    Армия
    13:47
    Фото

    Азербайджанский военнослужащий окончил курс регионального сотрудничества НАТО

    Армия
    13:44

    Апелляционный суд сегодня рассмотрит прошение Саркози об освобождении

    Другие страны
    13:43

    Совершено вооруженное нападение на офис турецкого канала BeIN Sports

    В регионе
    13:38

    Задержан подозреваемый в мошенничестве на 37 тысяч манатов

    Происшествия
    13:21

    Лукашенко: Беларусь готова к открытию границы с Литвой

    В регионе
    13:17

    В Австралийском парламенте создана Межпарламентская группа дружбы с Азербайджаном

    Внешняя политика
    Лента новостей