Апелляционный суд сегодня рассмотрит прошение Саркози об освобождении

Просьба экс-президента Франции Николя Саркози об освобождении из тюрьмы будет рассмотрена сегодня в парижском апелляционном суде.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Слушание будет проходить в открытом режиме.

Прокуратура предложила освободить Саркози под судебный контроль. Если суд согласится освободить экс-парезидента, то он может быть обязан носить электронный браслет, внести денежный залог или регулярно являться в органы власти, а также не контактировать с другими участниками дела.

Саркози приговорен к пяти годам лишения свободы по делу о финансировании избирательной кампании 2007 года из средств лидер Ливии Муаммара Каддафи.