СМИ: Саркози будет отбывать срок наказания в изоляторе

Бывший президент Франции (2007-2012) Николя Саркози, приговоренный к пяти годам лишения свободы по делу о финансировании его предвыборной кампании со стороны Ливии в 2007 году, будет отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

По их информации, тюрьма расположена в Париже и имеет отделение, предназначенное для содержания заключенных, нуждающихся в особых мерах обеспечения безопасности. Саркози 21 октября будет помещен в изолятор из-за своего возраста (70 лет) и широкой известности.

Саркози 25 сентября был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции. Суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года. Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы.

В мае 2012 года, за восемь дней до второго тура президентских выборов во Франции, агентство Mediapart сообщило, что лидер Ливии (в 1969-2011 годах) Муаммар Каддафи выделил Саркози 50 млн евро на предвыборные расходы. В качестве доказательства оно опубликовало на своем сайте постановление, подписанное секретарем Главного народного комитета по внешним связям и международному сотрудничеству Ливии.