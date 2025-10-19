Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    СМИ: Саркози будет отбывать срок наказания в изоляторе

    Другие страны
    • 19 октября, 2025
    • 06:19
    СМИ: Саркози будет отбывать срок наказания в изоляторе

    Бывший президент Франции (2007-2012) Николя Саркози, приговоренный к пяти годам лишения свободы по делу о финансировании его предвыборной кампании со стороны Ливии в 2007 году, будет отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

    По их информации, тюрьма расположена в Париже и имеет отделение, предназначенное для содержания заключенных, нуждающихся в особых мерах обеспечения безопасности. Саркози 21 октября будет помещен в изолятор из-за своего возраста (70 лет) и широкой известности.

    Саркози 25 сентября был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции. Суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года. Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы.

    В мае 2012 года, за восемь дней до второго тура президентских выборов во Франции, агентство Mediapart сообщило, что лидер Ливии (в 1969-2011 годах) Муаммар Каддафи выделил Саркози 50 млн евро на предвыборные расходы. В качестве доказательства оно опубликовало на своем сайте постановление, подписанное секретарем Главного народного комитета по внешним связям и международному сотрудничеству Ливии.

    Николя Саркози арест

    Последние новости

    06:19

    СМИ: Саркози будет отбывать срок наказания в изоляторе

    Другие страны
    05:51

    В Стамбуле произошла стрельба, есть погибший

    В регионе
    05:24

    Береговая охрана США закупит два частных самолета Gulfstream

    Другие
    04:46

    Колумбия предпримет меры после уничтожения военными США катера с рыбаками

    Другие страны
    04:18

    Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при США "Формулы-1"

    Формула 1
    03:57

    США заявили о возможном нарушении ХАМАС режима прекращения огня в Газе

    Другие страны
    03:25

    СМИ: Американцы стали чаще отказываться от гражданства по политическим причинам

    Другие страны
    02:54

    МИД Катара: Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня

    Другие страны
    02:49

    В США около 7 млн человек участвовали в протестах против политики Трампа

    Другие страны
    Лента новостей