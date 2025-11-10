İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Sarkozinin azadlığa buraxılması ilə bağlı müraciətinə baxılacaq

    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2025
    • 14:14
    Sarkozinin azadlığa buraxılması ilə bağlı müraciətinə baxılacaq

    Bu gün Paris Apellyasiya Məhkəməsində Fransanın sabiq Prezidenti Nikola Sarkozinin həbsdən azad olunması ilə bağlı müraciətinə baxılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "BFMTV" telekanalı məlumat yayıb.

    Dinləmə açıq formatda keçiriləcək.

    Prokurorluq Sarkozinin məhkəmə nəzarəti qaydasında azad edilməsini təklif edib. Əgər məhkəmə keçmiş prezidentin azadlığa buraxılmasına razılıq versə, o, elektron qolbaq taxmalı, pul girovu qoymalı və ya müntəzəm olaraq hakimiyyət orqanlarına gəlməli, eləcə də işin digər iştirakçıları ilə əlaqə saxlamamalı olacaq.

    Sarkozi 2007-ci il seçki kampaniyasının Liviya lideri Müəmmar Qəddafinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi ilə bağlı iş üzrə beş il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

    Fransa Nikola Sarkozi Məhkəmə
    Апелляционный суд сегодня рассмотрит прошение Саркози об освобождении

    Son xəbərlər

    15:18

    Azərbaycan Türkiyədən metal idxalına çəkdiyi xərci 3 %-dən çox azaldıb

    Biznes
    15:17

    Bakıdakı COP strateji başlanğıc nöqtəsi, COP30 isə praktik davam mərhələsidir - RƏY

    COP29
    15:16

    Azərbaycan XİN Atatürkün vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    15:08

    Azərbaycanın cüdo millisi İslamiadada finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    15:07

    Tarixdə ilk dəfə azərbaycanlı futzal hakimi Avropa çempionatının final mərhələsinə təyinat alıb

    Futbol
    14:58

    Qubada qəzada ölən və xəsarət alan şəxslərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:58

    Türkiyənin "Gələcəyə nəfəs!" çağırışı ilə Azərbaycanda 111 min 111 ağac əkiləcək

    Ekologiya
    14:46

    Mərkəzi Asiya ölkələrindən Azərbaycana gələn turistlərin sayı açıqlanıb

    Turizm
    14:44
    Video

    Gədəbəydə dağlıq ərazi yanır

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti