Sarkozinin azadlığa buraxılması ilə bağlı müraciətinə baxılacaq
Digər ölkələr
- 10 noyabr, 2025
- 14:14
Bu gün Paris Apellyasiya Məhkəməsində Fransanın sabiq Prezidenti Nikola Sarkozinin həbsdən azad olunması ilə bağlı müraciətinə baxılacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "BFMTV" telekanalı məlumat yayıb.
Dinləmə açıq formatda keçiriləcək.
Prokurorluq Sarkozinin məhkəmə nəzarəti qaydasında azad edilməsini təklif edib. Əgər məhkəmə keçmiş prezidentin azadlığa buraxılmasına razılıq versə, o, elektron qolbaq taxmalı, pul girovu qoymalı və ya müntəzəm olaraq hakimiyyət orqanlarına gəlməli, eləcə də işin digər iştirakçıları ilə əlaqə saxlamamalı olacaq.
Sarkozi 2007-ci il seçki kampaniyasının Liviya lideri Müəmmar Qəddafinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi ilə bağlı iş üzrə beş il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Son xəbərlər
15:18
Azərbaycan Türkiyədən metal idxalına çəkdiyi xərci 3 %-dən çox azaldıbBiznes
15:17
Bakıdakı COP strateji başlanğıc nöqtəsi, COP30 isə praktik davam mərhələsidir - RƏYCOP29
15:16
Azərbaycan XİN Atatürkün vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edibXarici siyasət
15:08
Azərbaycanın cüdo millisi İslamiadada finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİBFərdi
15:07
Tarixdə ilk dəfə azərbaycanlı futzal hakimi Avropa çempionatının final mərhələsinə təyinat alıbFutbol
14:58
Qubada qəzada ölən və xəsarət alan şəxslərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİBHadisə
14:58
Türkiyənin "Gələcəyə nəfəs!" çağırışı ilə Azərbaycanda 111 min 111 ağac əkiləcəkEkologiya
14:46
Mərkəzi Asiya ölkələrindən Azərbaycana gələn turistlərin sayı açıqlanıbTurizm
14:44
Video