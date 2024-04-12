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Канцлер Германии посетит Китай с официальным визитом

Канцлер Германии посетит Китай с официальным визитом С 14 по 16 апреля Канцлер ФРГ Олаф Шольц будет находится в Китае с официальным визитом по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Цяна.
Другие страны
12 апреля 2024 г. 17:14
Канцлер Германии посетит Китай с официальным визитом

С 14 по 16 апреля Канцлер ФРГ Олаф Шольц будет находится в Китае с официальным визитом по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Цяна.

Как передает Report передает со ссылкой на Синьхуа, об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

В ходе визита Шольц проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем и премьером Госсовета Ли Цяном. Стороны обменятся мнениями по двусторонним отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес.

По словам Мао Нин, Китай всегда рассматривает Германию как важного партнера по взаимовыгодному сотрудничеству и поддерживает ее стремление играть более важную роль в Европе и во всем мире.

В этом году отмечается 10-летие установления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Германией.

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