    Другие страны
    • 24 ноября, 2025
    • 16:31
    Канцлер ФРГ: Мир в Украине не наступит в одночасье

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что несмотря на то что "некоторые вопросы были прояснены" на переговорах в Женеве, ожидать быстрого завершения войны в Украине не стоит.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на The Guardian.

    "Мы также знаем: мир в Украине не наступит в одночасье", - подчеркнул канцлер.

    Мерц отметил, что любой мирный план по Украине должен согласовываться с Европой, поскольку его последствия напрямую затрагивают вопросы европейской безопасности: "Для нас важно, чтобы не было никакого мирного плана для Украины, если мы не дадим согласия на вопросы, которые затрагивают европейские интересы и европейский суверенитет".

    Канцлер также призвал Россию сесть за стол переговоров.

    Напомним, что в Женеве 23 ноября состоялись переговоры представителей Украины и США по мирному плану, предложенному США и состоящему из 28 пунктов.

    ФРГ Фридрих Мерц Украина российско-украинская война

    Лента новостей