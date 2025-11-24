İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Kansler: Ukraynada müharibənin tezliklə başa çatacağı gözlənilmir

    Digər ölkələr
    • 24 noyabr, 2025
    • 17:28
    Kansler: Ukraynada müharibənin tezliklə başa çatacağı gözlənilmir

    Almaniya Kansleri Fridrix Merts bildirib ki, Cenevrədə danışıqlarda bəzi məsələlər aydınlaşdırılsa da, Ukraynada müharibənin tez bir zamanda başa çatacağı gözlənilmir.

    Bu barədə "Report" "The Guardian"a istinadən xəbər verir.

    "Biz həmçinin bilirik: Ukraynada sülh bir an içində olmayacaq", - kansler vurğulayıb.

    F.Merts qeyd edib ki, Ukrayna üzrə istənilən sülh planı Avropa ilə razılaşdırılmalıdır, çünki onun nəticələri birbaşa Avropa təhlükəsizliyi məsələlərinə aiddir.

    Kansler, həmçinin Rusiyanı danışıqlar masasına oturmağa çağırıb.

    Xatırladaq ki, noyabrın 23-də Cenevrədə ABŞ tərəfindən təklif olunan və 28 bənddən ibarət olan sülh planı üzrə Ukrayna və ABŞ nümayəndələrinin danışıqları keçirilib.

    Канцлер ФРГ: Мир в Украине не наступит в одночасье

