Kansler: Ukraynada müharibənin tezliklə başa çatacağı gözlənilmir
Digər ölkələr
- 24 noyabr, 2025
- 17:28
Almaniya Kansleri Fridrix Merts bildirib ki, Cenevrədə danışıqlarda bəzi məsələlər aydınlaşdırılsa da, Ukraynada müharibənin tez bir zamanda başa çatacağı gözlənilmir.
Bu barədə "Report" "The Guardian"a istinadən xəbər verir.
"Biz həmçinin bilirik: Ukraynada sülh bir an içində olmayacaq", - kansler vurğulayıb.
F.Merts qeyd edib ki, Ukrayna üzrə istənilən sülh planı Avropa ilə razılaşdırılmalıdır, çünki onun nəticələri birbaşa Avropa təhlükəsizliyi məsələlərinə aiddir.
Kansler, həmçinin Rusiyanı danışıqlar masasına oturmağa çağırıb.
Xatırladaq ki, noyabrın 23-də Cenevrədə ABŞ tərəfindən təklif olunan və 28 bənddən ibarət olan sülh planı üzrə Ukrayna və ABŞ nümayəndələrinin danışıqları keçirilib.
Son xəbərlər
17:57
Foto
ADY və İran Dəmir Yolları əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə edibİnfrastruktur
17:55
ICGB investisiya qərarının qəbulunun sürətləndirilməsi üçün ABŞ fondlarının dəstəyinə ümid edirEnergetika
17:55
İtaliyalı mütəxəssis: "Qarabağ"ın pley-offa düşmək üçün yaxşı imkanları var"Futbol
17:53
Azərbaycan iqlim risklərinin qiymətləndirilməsi üçün Yol Xəritəsi hazırlayıbMaliyyə
17:50
Ceyhun Bayramov Vatikan və İtaliyaya yola düşübXarici siyasət
17:49
Azərbaycan dayanıqlı maliyyə ekosistemi yaratmaq üçün genişmiqyaslı islahatlar aparırMaliyyə
17:48
Azərbaycan millisinin yeni baş məşqçisi: "Gənc voleybolçularda yaxşı potensial var"Komanda
17:48
Ermənistanda irimiqyaslı yanğın Tavuş vilayətinin sərhədinə yaxınlaşıbRegion
17:46