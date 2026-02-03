İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Bakıda UEFA-nın D kateqoriyalı məşqçi kursları keçiriləcək

    Futbol
    • 03 fevral, 2026
    • 15:18
    Bakıda UEFA-nın D kateqoriyalı məşqçi kursları keçiriləcək

    UEFA-nın "HatTrick" proqramı çərçivəsində AFFA və Bakı Futbol Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə D kateqoriyalı məşqçi kursları keçiriləcək.

    "Report" milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, kurslar fevralın 24-26-sı aralığında baş tutacaq.

    Dərslər həm nəzəri, həm praktiki hissədən ibarət olmaqla AFFA-nın məşqçi kurslarının təlimatçıları tərəfindən "ASCO Arena"da baş tutacaq.

