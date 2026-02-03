Bakıda UEFA-nın D kateqoriyalı məşqçi kursları keçiriləcək
Futbol
- 03 fevral, 2026
- 15:18
UEFA-nın "HatTrick" proqramı çərçivəsində AFFA və Bakı Futbol Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə D kateqoriyalı məşqçi kursları keçiriləcək.
"Report" milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, kurslar fevralın 24-26-sı aralığında baş tutacaq.
Dərslər həm nəzəri, həm praktiki hissədən ibarət olmaqla AFFA-nın məşqçi kurslarının təlimatçıları tərəfindən "ASCO Arena"da baş tutacaq.
