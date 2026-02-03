İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    "Qarabağ"ın rəqibinin futbolçusu "Mançester Siti" ilə matçı buraxacaq

    Futbol
    • 03 fevral, 2026
    • 15:27
    Qarabağın rəqibinin futbolçusu Mançester Siti ilə matçı buraxacaq

    "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsindəki rəqibi "Nyukasl"ın futbolçusu Brunu Gimaraeş zədə səbəbindən sabah İngiltərə Liqa Kubokunun yarımfinal mərhələsinin "Mançester Siti"yə qarşı cavab qarşılaşmasını buraxacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu komandanın baş məşqçisi Eddi Hau oyundan öncə mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis heyətdəki digər futbolçuların da durumu haqqında danışıb:

    "Brunu yaxşı oynayır, amma düşünmürəm ki, bu oyunda iştirak edəcək. Lakin həftəsonu üçün şans var. Sven Botmanın durumu yaxşıdır. Luis Mileyin isə də bu oyunda iştirak edəcəyinə əmin deyiləm. Co Uillokun burada olmasından və oynamasından çox məmnunam. Düşünürəm ki, o, son iki matçda özünü həqiqətən yaxşı tərəfdən göstərib. Bu, onun ən yaxşı formasına qayıtmasıdır və düşünürəm ki, o, çox, çox yaxşı oyunçudur. Heç vaxt Conu "transfer pəncərəsi"ndə itirmək barədə düşünməmişəm. O, çox vacib futbolçudur. Sahib olduğumuz və formada olan hər bir oyunçu bizim üçün həqiqətən dəyərlidir".

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" və "Nyukasl" arasında ilk matç fevralın 18-də, saat 21:45-də Bakıda, cavab qarşılaşması isə fevralın 24-dən 25-nə keçən gecə, saat 00:00-da İngiltərədə baş tutacaq.

    UEFA Çempionlar Liqası Eddi Hau Brunu Gimarayeş zədə səbəbindən Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    16:18

    Ərdoğan Səudiyyə Ərəbistanında səfərdədir

    Region
    16:17

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi fevralın 5-də davam etdiriləcək

    Hadisə
    16:11

    AYNA: Şəhərlərarası marşrutlar üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

    İnfrastruktur
    16:09
    Foto

    Masazırda avtomobil yolunun təmiri yekunlaşmaq üzrədir

    İnfrastruktur
    16:01

    Premyer Liqada het-trik edən 50-ci legioner: "Vurduğum qolların sayına xüsusi önəm vermirəm"

    Futbol
    15:56
    Foto

    Parlament prospektində evdə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB - 2

    Hadisə
    15:52
    Foto

    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    15:51

    Hindistanın müxalifət lideri Modini "ölkəni satmaq"da ittiham edib

    Digər ölkələr
    15:47
    Foto

    Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Əbu-Dabidə "Sülh Qalxanı-2026" birgə əməliyyat-taktiki təlimini izləyiblər

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti