Канатная дорога оборвалась на Эльбрусе, двое погибли

В Кабардино-Балкарии в результате обрыва однокресельной канатной дороги на Эльбрусе погибли два человека.

Как сообщает Report, об этом в пятницу сообщил губернатор региона Казбек Коков.

Спасатели работают на месте происшествия и эвакуируют тела погибших.

"Предварительно причина аварии - сход троса с ролика одной из опор. Все обстоятельства случившегося будут установлены соответствующими органами", - написал глава региона в своем Telegram-канале.