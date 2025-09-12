Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Канатная дорога оборвалась на Эльбрусе, двое погибли

    • 12 сентября, 2025
    • 17:22
    Канатная дорога оборвалась на Эльбрусе, двое погибли

    В Кабардино-Балкарии в результате обрыва однокресельной канатной дороги на Эльбрусе погибли два человека.

    Как сообщает Report, об этом в пятницу сообщил губернатор региона Казбек Коков.

    Спасатели работают на месте происшествия и эвакуируют тела погибших. 

    "Предварительно причина аварии - сход троса с ролика одной из опор. Все обстоятельства случившегося будут установлены соответствующими органами", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

    Эльбрус ДТП канатная дорога Кабардино-Балкария
    Two killed as cable car breaks on Elbrus

    Лента новостей