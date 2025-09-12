Канатная дорога оборвалась на Эльбрусе, двое погибли
Другие страны
- 12 сентября, 2025
- 17:22
В Кабардино-Балкарии в результате обрыва однокресельной канатной дороги на Эльбрусе погибли два человека.
Как сообщает Report, об этом в пятницу сообщил губернатор региона Казбек Коков.
Спасатели работают на месте происшествия и эвакуируют тела погибших.
"Предварительно причина аварии - сход троса с ролика одной из опор. Все обстоятельства случившегося будут установлены соответствующими органами", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Последние новости
18:50
Зеленский: Нам нужно еще "несколько Келлогов"Другие страны
18:43
Паралимпийская спортсменка укрепила позиции в борьбе за лицензию на Игры в Лос-АнджелесеИндивидуальные
18:40
Зеленский заявил, что американские ПВО точно заставят Россию прекратить войнуДругие страны
18:32
Кюршат Зорлу: С запуском Зангезурского коридора регион станет важным центром стабильностиВнешняя политика
18:24
В Грузии открылся крупнейший завод по розливу минеральной воды "Боржоми"В регионе
18:19
Мирзоян встретился со спецпредставителем Турции Сердаром КылычемВ регионе
18:12
Фото
Туристические возможности Азербайджана представлены в ЯпонииТуризм
18:05
Азер Фараджов: Капремонт в районе Багировского моста завершенИнфраструктура
17:54