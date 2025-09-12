Elbrus dağında kanat qəzasında ölənlərin sayı üçə çatıb
- 12 sentyabr, 2025
- 21:01
Rusiya Federasiyasının Kabardin-Balkar Respublikasında Elbrus dağında təkoturacaqlı kanat xəttində qəza nəticəsində ölənlərin sayı 3 nəfərə çatıb.
"Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, əvvəlcə vilayətin qubernatoru Kazbek Kokov 2 nəfərin öldüyün açıqlayıb.
Bir qədər sonra isə vilayətin Föhqəladə Hallar Xidməti (FHX) göl yanında 3-cü şəxsin meyitinin aşkar edildiyini bildirib.
Qeyd olunub ki, qəzaya səbəb altıncı dayağın balans tirindən çıxan kabel olub.
"Ümumilikdə, kanatda 37 nəfər olub, 35 nəfər təxliyə edilib. 7 nəfər müayinə olunmaq üçün təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verilib", - regional FHX-dan vurğulanıb.
Regional İstintaq Komitəsi istehlakçıların həyat və sağlamlığının təhlükəsizliyinə dair tələblərə cavab verməyən xidmətlərin göstərilməsi maddəsi ilə cinayət işi açıb.