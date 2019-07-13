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Канадская журналистка погибла в результате теракта в Сомали

​Канадская журналистка погибла в результате теракта в Сомали

Канадская журналистка Нодан Налаех погибла в результате теракта, совершенного в пятницу боевиками группировки "Аш-Шабаб" в отеле сомалийского города Кисмайо.

Как передаёт Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CBC.

По его данным, 43-летняя журналистка, которая вела собственный интернет-канал для сомалийской общины Канады, была убита вместе со своим мужем. Его гражданство и род деятельности не уточняются. Погибшая также сотрудничала с одним из телеканалов Торонто, где проживала последние годы.

Ранее сообщалось, что не менее десяти человек погибли, несколько десятков получили ранения в результате теракта в Кисмайо.

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