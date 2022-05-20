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Канада выдаст Украине еще один кредит на сумму $195 млн

Канада выдаст Украине еще один кредит на сумму $195 млн Власти Канады приняли решение выдать Украине еще один кредит на сумму 250 млн канадских долларов (195,1 млн долларов США).
Другие страны
20 мая 2022 г. 21:05
Канада выдаст Украине еще один кредит на сумму $195 млн

Власти Канады приняли решение выдать Украине еще один кредит на сумму 250 млн канадских долларов (195,1 млн долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу говорится в заявлении главы канадского Минфина и вице-премьера страны Христи Фриланд.

Данные средства, указывается в документе, будут переданы через Международный валютный фонд. "Вместе с предыдущей финансовой поддержкой этот кредит доводит финансовые обязательства Канады перед Украиной до 1,87 млрд канадских долларов (1,46 млрд долларов США) в этом году", - сказала Фриланд.

В заявлении отмечается, что это решение было принято по итогам совещания Фриланд с главами финансовых ведомств и глав ЦБ "семерки", которое проходило в отеле Петерсберг в городе Кёнигсвинтер недалеко от германского Бонна.

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Версия на азербайджанском языке Kanada Ukraynaya daha 195 milyon dollar kredit verəcək

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