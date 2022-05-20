Канада выдаст Украине еще один кредит на сумму $195 млн

Власти Канады приняли решение выдать Украине еще один кредит на сумму 250 млн канадских долларов (195,1 млн долларов США).

Власти Канады приняли решение выдать Украине еще один кредит на сумму 250 млн канадских долларов (195,1 млн долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу говорится в заявлении главы канадского Минфина и вице-премьера страны Христи Фриланд.

Данные средства, указывается в документе, будут переданы через Международный валютный фонд. "Вместе с предыдущей финансовой поддержкой этот кредит доводит финансовые обязательства Канады перед Украиной до 1,87 млрд канадских долларов (1,46 млрд долларов США) в этом году", - сказала Фриланд.

В заявлении отмечается, что это решение было принято по итогам совещания Фриланд с главами финансовых ведомств и глав ЦБ "семерки", которое проходило в отеле Петерсберг в городе Кёнигсвинтер недалеко от германского Бонна.