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Канада вводит новые ограничения на импорт российских алмазов

Канада вводит новые ограничения на импорт российских алмазов Оттава вводит новые ограничения на импорт российских алмазов и ювелирной продукции с бриллиантами.
Другие страны
7 декабря 2023 г. 01:16
Канада вводит новые ограничения на импорт российских алмазов

Оттава вводит новые ограничения на импорт российских алмазов и ювелирной продукции с бриллиантами.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте канадского правительства.

"Канада вводит новые ограничения на импорт российских алмазов и ювелирной продукции с бриллиантами, чтобы сократить доходы, которые [Россия] получает от экспорта непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. Поправки также включают необходимые изменения в существующий запрет на экспорт и импорт предметов роскоши в положение о России для обеспечения соответствия новым дополнениям к запрету на импорт алмазов и связанных с ними изделий", - говорится в сообщении.

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