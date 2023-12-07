Канада вводит новые ограничения на импорт российских алмазов

Оттава вводит новые ограничения на импорт российских алмазов и ювелирной продукции с бриллиантами.

Оттава вводит новые ограничения на импорт российских алмазов и ювелирной продукции с бриллиантами.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте канадского правительства.

"Канада вводит новые ограничения на импорт российских алмазов и ювелирной продукции с бриллиантами, чтобы сократить доходы, которые [Россия] получает от экспорта непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. Поправки также включают необходимые изменения в существующий запрет на экспорт и импорт предметов роскоши в положение о России для обеспечения соответствия новым дополнениям к запрету на импорт алмазов и связанных с ними изделий", - говорится в сообщении.