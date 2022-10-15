Канада призвала исключить Россию из МВФ и G20

Канада и ее союзники настаивают на том, чтобы Россию полностью исключили из международного сообщества.

Канада и ее союзники настаивают на том, чтобы Россию полностью исключили из международного сообщества.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Bloomberg.

Министр финансов и вице-премьер Канады Христя Фриланд раскритиковала участие России на прошлой сессии МВФ, и призвала исключить ее из МВФ И G20.

“Встречи МВФ и Всемирного банка - это встречи пожарники - министров и управляющих центральными банками, чья работа заключается в защите глобальной экономики”, - заявила Фриланд, добавив, что поджигателям нет места на собраниях пожарников.

На вопрос о том, что может сделать Канада для исключения России из МВФ или G20, Х.Фриланд признала, что пока канадские власти могут только "публично обвинить правительство Владимира Путина в его решении начать войну со своим соседом".

Х.Фриланд отметила, что есть возможность устранить серьезные потрясения в мировой экономике, уменьшить нехватку продовольствия и решить энергопроблемы, и, по ее словам, для этого "Россия должна немедленно уйти из Украины".