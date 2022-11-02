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Канада готовится принять рекордное количество мигрантов

Канада готовится принять рекордное количество мигрантов В течение следующих трех лет власти Канады планируют существенно расширить возможности для приема мигрантов.
Другие страны
2 ноября 2022 г. 11:38
Канада готовится принять рекордное количество мигрантов

В течение следующих трех лет власти Канады планируют существенно расширить возможности для приема мигрантов.

Как передает Report, об этом говорится в миграционном плане, представленном Министерством иммиграции, гражданства и беженцев Канады.

"В прошлом году Канада приняла 405 тыс. прибывших, что является рекордным показателем. Правительство продолжает этот амбициозный подход и в следующем году ставит целью принять 465 тыс. постоянных жителей, в 2024 году - 485 тыс. и в 2025 году - 500 тыс. человек", - заявили в министерстве.

Отмечается, что новая миграционная политика будет уделять больше внимания привлечению мигрантов в малые города и сельские регионы.

В ведомстве подчеркнули, что увеличение лимита на прием мигрантов связано со стремлением властей компенсировать острую нехватку рабочей силы в стране. План основывается на иммиграции как стратегии помощи бизнесам в ключевых секторах, в том числе в медицине, промышленности и технологических сферах, а также для решения социальных и экономических вызовов, которые предстанут перед Канадой в последующие десятилетия.

Еще одной задачей нового миграционного плана является рост численности франкоязычного населения вне провинции Квебек.

По состоянию на конец третьего квартала этого года в Канаде проживает около 39 млн человек. При условии выполнения миграционного плана ежегодно количество вновь прибывших в страну будет превышать 1,2% от общей численности населения.

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