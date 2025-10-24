Канада готова возобновить торговые переговоры с США, когда будет к этому готова
24 октября, 2025
18:37
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна готова возобновить торговые переговоры с Соединенными Штатами, когда будет к этому готова.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.
"Мои коллеги работали со своими американскими коллегами над детальными конструктивными переговорами, обсуждениями по конкретным секторам - стали, алюминия и энергетики", - сказал Карни перед отъездом из Оттавы в Куала-Лумпур, Малайзия, в рамках своего первого официального визита в Азию.
Американский президент Дональд Трамп вчера заявил, что Вашингтон прекратил переговоры с Оттавой по вопросам торговли, поскольку власти канадской провинции Онтарио оплатили показ в США рекламы с критикой в отношении пошлин.
