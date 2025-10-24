Kanada ABŞ ilə ticarət danışıqlarını bərpa etmək üçün şərt irəli sürüb
- 24 oktyabr, 2025
- 18:58
Kanadanın Baş naziri Mark Karni ABŞ ilə ticarət danışıqlarını ölkəsinin buna hazır olduğu zaman bərpa etməyə hazır olduğunu bildirib.
Bu barədə "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən məlumat verir.
"Həmkarlarım amerikalı tərəflərlə konkret sektorlar (polad, alüminium və enerji) üzrə müzakirələr, ətraflı konstruktiv danışıqlar aparıblar", - M.Karni Asiyaya ilk rəsmi səfəri çərçivəsində Ottavadan Malayziyanın Kuala-Lumpur şəhərinə yola düşməzdən əvvəl bildirib.
