İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Kanada ABŞ ilə ticarət danışıqlarını bərpa etmək üçün şərt irəli sürüb

    Digər ölkələr
    • 24 oktyabr, 2025
    • 18:58
    Kanada ABŞ ilə ticarət danışıqlarını bərpa etmək üçün şərt irəli sürüb

    Kanadanın Baş naziri Mark Karni ABŞ ilə ticarət danışıqlarını ölkəsinin buna hazır olduğu zaman bərpa etməyə hazır olduğunu bildirib.

    Bu barədə "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən məlumat verir.

    "Həmkarlarım amerikalı tərəflərlə konkret sektorlar (polad, alüminium və enerji) üzrə müzakirələr, ətraflı konstruktiv danışıqlar aparıblar", - M.Karni Asiyaya ilk rəsmi səfəri çərçivəsində Ottavadan Malayziyanın Kuala-Lumpur şəhərinə yola düşməzdən əvvəl bildirib.

    Kanada ABŞ danışıqlar
    Канада готова возобновить торговые переговоры с США, когда будет к этому готова

    Son xəbərlər

    19:37

    Rusiyada "Soyuz" Elmi-Texniki Şurasının rəhbəri Mkrtiç Okroyan qiyabi həbs edilib

    Region
    19:25

    Naxçıvanda oktyabr ayı üzrə bütün növ sosial müavinətlər ödənilib

    Sosial müdafiə
    19:16

    Azərbaycanda keçmiş partiya sədri həbs olunub

    Hadisə
    19:14

    ABŞ-nin Yəməndəki səfiri Qəzzada Mülki-Hərbi Mərkəzə rəhbər təyin edilib

    Digər ölkələr
    19:10

    "Azercell": Elektrik cərəyanı vurmuş şəxs bizim əməkdaş deyil

    İKT
    19:01

    Ermənistanda kilsəyə məxsus telekanal bağlanır

    Region
    18:58

    Kanada ABŞ ilə ticarət danışıqlarını bərpa etmək üçün şərt irəli sürüb

    Digər ölkələr
    18:56

    Premyer Liqanın IX turunda "İmişli" "Kəpəz"ə qalib gəlib

    Futbol
    18:45

    Azərbaycanda mikro sahibkarlar üçün təminat mexanizmi istifadəyə verilib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti