Трамп заявил о прекращении торговых переговоров с Канадой

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратил переговоры с Оттавой по вопросам торговли, поскольку власти канадской провинции Онтарио оплатили показ в США рекламы с критикой в отношении пошлин.

Как передает Report, соответствующая запись опубликована в соцсети Truth Social.

"Фонд имени [40-го президента США] Рональда Рейгана только что сообщил, что Канада мошенническим образом использовала фейковую рекламу, в которой Рональд Рейган негативно отзывается о пошлинах. Стоимость рекламы составила $75 млн. Они сделали это лишь для того, чтобы повлиять на решение Верховного суда США и других судов", - написал американский лидер.

"Тарифы очень важны для национальной безопасности и экономики США. Из-за этих злостных действий все торговые переговоры с Канадой теперь прекращены", - добавил он.

Ранее СМИ указывали, что провинция Онтарио, являющаяся основным промышленным регионом Канады, начала рекламную кампанию с целью отменить тарифы, введенные Трампом в отношении этой страны. Она, в частности, включала в себя показ в американских СМИ роликов с выдержками из речи Рейгана, в которой он критикует пошлины и защищает принципы свободной торговли. Рейган считается в США одним из наиболее авторитетных и успешных американских президентов из числа республиканцев. По данным канадского телеканала CTV, глава Онтарио Даг Форд намеревался выделить на эту кампанию не менее 75 млн канадских долларов ($53,4 млн).