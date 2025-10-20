Каллас: Страны ЕС поддержали идею 20-го пакета санкций против России

Страны Евросоюза поддержали идею уже 20-го пакета санкций против России с целью продолжить экономическое давление на страну.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила на пресс-конференции по итогам Совета по иностранным делам стран ЕС глава евродипломатии Кая Каллас.

По ее словам, ЕС намерен усилить экономическое давление на Россию и ускорить предоставление финансовой и энергетической помощи Украине.

"На этой неделе ЕС намерен принять новый крупный пакет санкций против России. Каждое евро, которое мы отбираем у России, - это евро, которое она не сможет потратить на войну", - подчеркнула она, добавив, что государства-члены поддержали идею уже 20-го пакета санкций, который станет следующим шагом после нынешнего.

Верховный представитель также заявила, что министры согласились прекратить закупки российской нефти и газа, поддержав соответствующий призыв президента США Дональда Трампа.

Каллас подтвердила, что ЕС готовится мобилизовать замороженные российские активы для покрытия неотложных оборонных нужд Украины.

"Сегодня министры выразили широкую поддержку этой инициативе. Важно, чтобы мы как можно скорее решили юридические и финансовые детали", - сказала она.

Кроме того, ЕС намерен предложить дополнительные меры для защиты украинской энергетической инфраструктуры, которая подвергается новым ударам со стороны России. Союз планирует увеличить поставки газа в Украину и содействовать ремонту поврежденных объектов, добавила Каллас.