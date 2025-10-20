İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    Kallas: Aİ ölkələri Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiyalar paketi ideyasını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    • 20 oktyabr, 2025
    • 18:13
    Kallas: Aİ ölkələri Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiyalar paketi ideyasını dəstəkləyib

    Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələri Rusiyaya iqtisadi təzyiqi davam etdirmək məqsədilə ölkəyə qarşı artıq 20-ci sanksiya paketinin tətbiqi ideyasını dəstəkləyib.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas Aİ ölkələrinin Xarici Əlaqələr Şurasının yekunları üzrə mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Aİ Rusiyaya iqtisadi təzyiqi gücləndirmək və Ukraynaya maliyyə və enerji yardımınıın təqdim edilməsini sürətləndirmək niyyətindədir.

    "Bu həftə Aİ Rusiyaya qarşı yeni sanksiya paketi qəbul etmək niyyətindədir. Rusiyanın əlindən aldığımız hər avro onun müharibəyə xərcləyə bilməyəcəyi avrodur", - o vurğulayıb və əlavə edib ki, üzv dövlətlər artıq 20-ci sanksiya paketi ideyasını dəstəkləyib, bu, növbəti addım olacaq.

    Ali nümayəndə həmçinin bildirib ki, nazirlər ABŞ Prezidenti Donald Trampın müvafiq çağırışını dəstəkləyərək Rusiyadan neft və qaz alışını dayandırmağa razılıq veriblər.

    Kallas təsdiq edib ki, Aİ Ukraynanın təcili müdafiə ehtiyaclarının qarşılanması üçün Rusiyanın dondurulmuş aktivlərini səfərbər etməyə hazırlaşır.

    Bundan əlavə, Aİ Rusiyanın yeni hücumlarına məruz qalan Ukraynanın enerji infrastrukturunun müdafiəsi üçün əlavə tədbirlər təklif etmək niyyətindədir. İttifaq Ukraynaya qaz tədarükünü artırmağı və zədələnmiş obyektlərin təmirinə kömək etməyi planlaşdırır.

    Kaya Kallas Avropa İttifaqı Rusiya sanksiya Ukrayna
    Каллас: Страны ЕС поддержали идею 20-го пакета санкций против России
    Kallas: EU members support proposal for 20th sanctions package against Russia

    Son xəbərlər

    19:11

    "Yuventus" futbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    19:10

    Türkiyə və Yunanıstan XİN başçıları görüşüb

    Region
    19:07
    Foto

    Xələf Xələfov İranın xarici işlər naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    19:02

    Lavrov Rubio ilə ABŞ və Rusiya arasındakı razılaşmaların həyata keçirilməsini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    18:59

    Netanyahu: İsrail Qəzzaya 153 ton bomba atıb

    Digər ölkələr
    18:55
    Foto

    Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi BMT-nin aparıcı qurumları ilə əməkdaşlığını gücləndirir

    Xarici siyasət
    18:48
    Foto

    Zakir Həsənov Özbəkistana səfər edib

    Hərbi
    18:38
    Foto

    Orta Dəhliz üzrə Azərbaycan dəmir yolları ilə daşınan yüklərin həcmi bu il 6 % artıb

    İnfrastruktur
    18:30

    Zelenski: Ukrayna müxtəlif ölkələrdən, o cümlədən Azərbaycandan qaz almağı planlaşdırır

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti