Каллас: Перемирие США и Ирана остается хрупким, но альтернатива - мрачна

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас обсудила с вице-премьером и главой МИД Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном эскалацию на Ближнем Востоке и ее региональные последствия, в том числе для Ливана и Ирака.

Как передает Report, об этом она написала в соцсети Х.

"Перемирие между США и Ираном остается хрупким, но альтернатива выглядит мрачной. Приоритетом должно стать скорейшее открытие Ормузского пролива", - отметила она.

Кроме того, стороны обсудили двустороннее сотрудничество, а также перспективы укрепления партнерства между Европейским союзом и ОАЭ, включая взаимодействие в сфере безопасности и обороны.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл свое воздушное пространство.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.