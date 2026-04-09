    • 09 aprel, 2026
    Kallas: ABŞ və İran arasında atəşkəs kövrəkdir, Hörmüzün açılması prioritetdir

    Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri şeyx Abdulla bin Zayed Əl Nəhyanla Yaxın Şərqdəki gərginliyin artmasını və onun regional nəticələrini, o cümlədən Livan və İraq üçün nəticələrini müzakirə edib.

    "Report" xəbər evrir ki, o bu barədə "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "ABŞ və İran arasında atəşkəs kövrək olaraq qalır, lakin alternativ tutqun görünür. Hörmüz boğazının tezliklə açılması prioritet olmalıdır", - o qeyd edib.

    Bundan əlavə, tərəflər ikitərəfli əməkdaşlığı, həmçinin Avropa İttifaqı ilə BƏƏ arasında tərəfdaşlığın gücləndirilməsi perspektivlərini, o cümlədən təhlükəsizlik və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər.

    Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb və bir sıra şəhərlərə hava zərbələri endiriblər. Həmin gün zərbələr nəticəsində İranın ali lideri Əli Xamenei öldürülüb. Cavab olaraq İran İsrail ərazisinə raket zərbələri endirib və Fars körfəzi ölkələrindəki Amerika hərbi bazalarına hücum edib. Vəziyyətlə əlaqədar regionun bir sıra dövlətləri öz hava məkanını müvəqqəti olaraq bağlayıb.

    İran, ABŞ və onların müttəfiqləri 2026-cı il aprelin 8-nə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər. İran öz tərəfindən bəyan edib ki, bu müddət ərzində İranın silahlı qüvvələri ilə koordinasiya və texniki məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla Hörmüz boğazından təhlükəsiz keçid təmin ediləcək.

    Каллас: Перемирие США и Ирана остается хрупким, но альтернатива - мрачна
    Kallas: US-Iran ceasefire fragile, alternative bleak

    Son xəbərlər

    17:55
    Foto

    Qazaxıstanın mədəniyyət və informasiya nazirinin müavini "Report"un fəaliyyəti ilə tanış olub

    Media
    17:53

    Media: İran və ABŞ arasında danışıqlar aprelin 11-də keçirilə bilər

    Digər ölkələr
    17:52

    Nəvaf Salam: Livan İsrailin hücumuna görə BMT TŞ-yə şikayət edəcək

    Digər ölkələr
    17:39

    "Atəşgah Həyat Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    17:39

    WUF13-ə hazırlıq çərçivəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti monitorinq ediləcək

    İnfrastruktur
    17:36

    Cəlal Qasımov: "Kapital bazarı məhduddur və özəl emitentlərin sayı azdır"

    Biznes
    17:28

    Amina Abdellatif: "Avropa çempionatında qadın cüdoçulardan gözləntilər böyükdür"

    Fərdi
    17:27

    Son illərin münaqişələri fonunda Azərbaycanın hərbi-siyasi nəticəsi fərqli model kimi diqqət çəkir - RƏY

    Daxili siyasət
    17:26
    Foto

    Azərbaycanlı məşqçilərə UEFA-nın A kateqoriyalı diplomları təqdim olunub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti