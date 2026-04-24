Каллас: Переговоры с Ираном должны проходить с участием ядерных экспертов

Переговоры с Ираном должны проходить с участием ядерных экспертов, иначе существует риск ухудшения ситуации.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас перед неформальным саммитом лидеров ЕС в Никосии (Кипр).

По ее словам, если переговоры будут сосредоточены только на ядерной теме без участия профильных специалистов, итоговое соглашение может оказаться слабее, чем Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП) от 2015 года.

"И если проблемы в регионе, ракетные программы, поддержка ими марионеточных сил, а также гибридная и кибердеятельность в Европе не будут решены, мы получим еще более опасный Иран", - добавила она.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате этих ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня.

11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.

В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе, в свою очередь, спровоцировала мировой энергетический кризис.