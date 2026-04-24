Kallas: İranla danışıqlar nüvə ekspertlərinin iştirakı ilə aparılmalıdır
- 24 aprel, 2026
- 12:14
İranla danışıqlar nüvə ekspertlərinin iştirakı ilə aparılmalıdır, əks halda vəziyyətin pisləşməsi riski mövcuddur.
"Report" "The Guardian"a istinadən xəbər verir ki, bunu Aİ xarici siyasət rəhbəri Kaya Kallas Nikosiyada (Kipr) Aİ liderlərinin qeyri-rəsmi sammiti ərəfəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, əgər danışıqlar yalnız nüvə mövzusuna yönələrsə və profil mütəxəssislərinin iştirakı olmadan aparılarsa, yekun razılaşma 2015-ci il tarixli Birgə Hərtərəfli Fəaliyyət Planından (BHFP) daha zəif ola bilər.
"Əgər regiondakı problemlər, raket proqramları, onların kukla qüvvələrə dəstəyi, eləcə də Avropada hibrid və kiberfəaliyyəti həll edilməzsə, biz daha təhlükəli bir İranla üzləşəcəyik", - o əlavə edib.
Xatırladaq ki, 28 fevralda ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq bir sıra şəhərlərə hava zərbələri endirib. Həmin gün bu zərbələr nəticəsində İranın ali lideri Əli Xamenei həlak olub. Cavab olaraq İran İsrail ərazisinə raket zərbələri endirib və Fars körfəzi ölkələrindəki Amerika hərbi bazalarına hücum edib.
2026-cı il aprelin 8-nə keçən gecə İran, ABŞ və onların müttəfiqləri iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəlib.
11-12 apreldə İslamabadda Pakistanın vasitəçiliyi ilə İran və ABŞ arasında danışıqlar keçirilib. Uzun müzakirələrdən sonra tərəflər razılaşma əldə etmədən görüşü başa vurub.
Tehrana təzyiq vasitəsi olaraq ABŞ İran limanlarının və Hörmüz boğazından keçidin blokada edilməsini elan edib. Öz növbəsində İran, Hörmüzun artıq Fars körfəzi ölkələrinə gedən gəmilər üçün bağlı olduğunu bəyan edib. Regiondakı vəziyyət isə öz növbəsində dünya enerji böhranına səbəb olub.