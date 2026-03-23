Каллас и Арагчи обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас провела телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Как передает Report, об этом Reuters сообщил представитель ЕС.

По его словам, Каллас также провела отдельные телефонные разговоры со своими коллегами из Турции, Катара и Южной Кореи "по поводу войны на Ближнем Востоке, атак на энергетическую инфраструктуру и настоятельной необходимости возобновить судоходство через Ормузский пролив".

"Эти контакты стали частью продолжающихся усилий ЕС по поиску дипломатических путей выхода из ситуации", - отметил представитель, добавив, что "новые угрозы атак на критически важную гражданскую инфраструктуру могут затронуть миллионы людей на Ближнем Востоке и за его пределами".

Как сообщил представитель ЕС, в последний раз Каллас беседовала с Арагчи в среду. Тогда она заявила, что обеспечение безопасного прохода через Ормузский пролив является для Европы приоритетом.