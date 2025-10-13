Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Каллас: Готовится новый пакет санкций против России

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 20:42
    Каллас: Готовится новый пакет санкций против России

    Европа, как и США, хочет скорейшего окончания российско-украинской войны, Киев также разделяет эту позицию.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе визита в Киев.

    По ее словам, Россия до сих пор молчит в ответ на их обращения:

    "Вместо этого она усилила удары по Украине. В особенности в преддверии зимнего сезона она нацелилась на энергетическую инфраструктуру. В то время как мы ожидаем от нее, что она сядет за стол переговоров, она делает обратное. Это вынуждает нас применить новые антироссийские санкции, которые мы уже готовим. Российская экономика уже переживает самый слабый период. Наш пакет санкций будет решающим".

    Кая Каллас Владимир Зеленский российско-украинская война санкции
    Kaya Kallas: Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketi hazırlanır
    Kaja Kallas: New sanctions package against Russia being prepared

    Последние новости

    21:24

    Ас-Сиси: Подписанное соглашение может открыть новую эпоху мира и стабильности на Ближнем Востоке

    Другие страны
    21:17

    Президент Пакистана: Мы намерены продолжать тесное сотрудничество с Турцией и Азербайджаном

    Внешняя политика
    20:58
    Фото

    Президент Пакистана принял Сахибу Гафарову

    Внешняя политика
    20:52

    На Военно-медицинском факультете проводится курс в рамках программы НАТО

    Армия
    20:43

    Хикмет Гаджиев: Азербайджан находится в авангарде региональной дипломатии

    Внешняя политика
    20:42

    Каллас: Готовится новый пакет санкций против России

    Другие страны
    20:40
    Фото
    Видео

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в Саммите мира по Ближнему Востоку ОБНОВЛЕНО-3 ВИДЕО

    Внешняя политика
    20:36

    Трамп: Эрдоган всегда был рядом, когда я нуждался в нем

    Другие страны
    20:32
    Фото

    В Египте подписано итоговое соглашение о прекращении огня в Газе

    Другие страны
    Лента новостей