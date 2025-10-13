Каллас: Готовится новый пакет санкций против России

Европа, как и США, хочет скорейшего окончания российско-украинской войны, Киев также разделяет эту позицию.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе визита в Киев.

По ее словам, Россия до сих пор молчит в ответ на их обращения:

"Вместо этого она усилила удары по Украине. В особенности в преддверии зимнего сезона она нацелилась на энергетическую инфраструктуру. В то время как мы ожидаем от нее, что она сядет за стол переговоров, она делает обратное. Это вынуждает нас применить новые антироссийские санкции, которые мы уже готовим. Российская экономика уже переживает самый слабый период. Наш пакет санкций будет решающим".