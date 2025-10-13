Kaya Kallas: Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketi hazırlanır
- 13 oktyabr, 2025
- 20:34
"Avropa ABŞ ilə eyni mövqedə Ukraynada müharibənin tezliklə bitməsini istəyir. Kiyev də bizim mövqe ilə ortaqdır".
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Kiyevdə səfərdə olan Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə birgə mətbuat konfransında deyib.
Onun sözlərinə görə, Rusiya onlara cavab olaraq hələ də susur:
"Əvəzində Ukraynaya zərbələri artırıb. Xüsusilə də qış öncəsi enerji infrastrukturunu hədəf götürüb. Biz ondan danışıqlar masasında oturmağı gözlədiyimiz halda, o əksini edir. Bu da vadar edir ki, biz Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketi tətbiq edək və onu artıq hazırlayırıq. Rusiya iqtisadiyyatı artıq ən zəif dövrünü yaşayır. Bizim sanksiyalar paketi həlledici olacaq".