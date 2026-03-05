Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Каллас: ЕС обеспокоен атаками иранских дронов и эскалацией на Ближнем Востоке

    • 05 марта, 2026
    • 14:53
    Иран пытается распространить войну на другие страны региона, используя атаки беспилотников и дестабилизируя ситуацию на Ближнем Востоке.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила журналистам перед началом чрезвычайной встречи министров иностранных дел стран ЕС и Персидского залива.

    "Иран экспортирует войну, пытаясь распространить ее на как можно большее количество стран, чтобы посеять хаос. Именно это послужило причиной созыва сегодняшнего чрезвычайного заседания", - сказала она.

    Она подчеркнула, что ЕС призывает к стабильности в регионе и рассматривает возможности для совместных действий в сложившейся ситуации.

    Каллас также отметила, что Иран атакует страны Персидского залива беспилотниками - теми же, которые используются в войне против Украины. По ее словам, опыт Украины в создании систем перехвата и защиты от дронов может быть полезен странам региона.

    "Таким образом, мы обсудим, как можно объединить усилия, чтобы помочь странам бороться с атаками беспилотников", - отметила топ дипломат Европы.

    Глава европейской дипломатии добавила, что Европа серьезно обеспокоена безопасностью морских путей, поэтому европейские военно-морские силы направлены в регион для обеспечения свободного судоходства в районе Ормузского пролива.

    Она также допустила риск внутренней нестабильности в Иране и возможной фрагментации страны, однако выразила сомнение, что смена режима может произойти вследствие внешних ударов.

    "Обычно режимы падают изнутри, а не под ударами извне. Но, конечно, режим значительно ослаблен, что дает иранскому народу возможность самостоятельно решать свое будущее", - заявила Каллас.

    По итогам встречи планируется подготовить совместное заявление, хотя, по ее словам, согласовать общую позицию между странами ЕС и государствами Персидского залива достаточно сложная задача.

    "Но я думаю, что наше общее мнение заключается в том, что мы хотим стабильности в регионе. Мы не хотим продолжения этой войны", - заключила она.

